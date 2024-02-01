3中國人跳機台灣求庇護 移民署依法送回上一航點

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（中央社記者黃麗芸、吳睿騏台北1日電）中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自吉隆坡來台轉機卻跳機求庇護，移民署表示，轉機旅客未依規定且不具備入境有效簽證或許可，依法在今天送回吉隆坡。

自由亞洲電台報導，先前逃離中國前往泰國的3名中國公民，從馬來西亞搭機於1月30日抵達台灣，但3人告訴媒體，決定跳機滯留台灣的原因，是擔心返回中國恐有入獄風險，希望台灣同意他們停留直到前往第三地。

對此，移民署國境事務大隊今天表示，中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自馬來西亞搭機抵台，原本計劃在台轉機搭乘31日下午飛北京班機，不過3人在31日上午8時許到國境事務大隊櫃檯聲稱要求庇護，經詢問訴求，3人自稱想要前往美國但無相關簽證。

國境事務大隊指出，外來旅客來台轉機，應依原定航程前往下一目的地，如未前往下一目的地，且未具備入境的有效簽證或許可者，依國際航空慣例及現有法令即予遣返回上一航點，昨天晚間暫時留置在照護室。

國境事務大隊表示，由於長榮航空飛吉隆坡班機一天只有1班，因此3人延到今天上午才執行返回手續，在國境事務大隊人員陪同下，3人今天上午8時30分搭乘長榮航空班機送回吉隆坡，班機於10時16分後推退橋起飛，執行過程順利。（編輯：李錫璋）1130201