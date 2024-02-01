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跳機3中國公民遣返 陸委會：與異議人士陳思明案例不同

2024/2/1 18:33（2/1 18:54 更新）
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中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自吉隆坡來台轉機卻跳機求庇護，移民署表示，轉機旅客未依規定且不具備入境有效簽證或許可，依法在2月1日送回吉隆坡。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月1日
中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自吉隆坡來台轉機卻跳機求庇護，移民署表示，轉機旅客未依規定且不具備入境有效簽證或許可，依法在2月1日送回吉隆坡。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月1日
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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國公民田永德、韋亞妮、黃星星滯留桃園機場，尋求前往美國，今被遣返回出發地吉隆坡。陸委會表示，這3名中國公民所處狀況與先前同為「跳機」中國異議人士陳思明不同。

大陸委員會（陸委會）1日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

田永德、韋亞妮、黃星星在1月30日從馬來西亞搭機抵達台灣，未按計畫轉機前往北京，尋求台灣政府協助前往美國，暫時滯留桃園機場。移民署今表示，由於3人未具備入境有效簽證或許可，依慣例及現有法令遣返回上一個航點，也就是吉隆坡。

去年也有中國異議人士「跳機」滯留桃園機場事件。中國異議人士陳思明連續數年紀念六四事件，為了躲避中共迫害，去年9月22日從泰國搭機抵達桃園機場，不過未按計畫轉機，滯留桃園機場，他公開表達希望前往美加尋求政治庇護。

陳思明後來透露，去年10月5日已經抵達加拿大溫哥華，順利取得政治庇護；滯留台灣10多天期間，一直待在桃園機場移民署辦公室。

同為中國公民循跳機模式滯留桃園機場，一個案例是立即遣返回上一個航點；另一個案例則是滯留台灣10多天，詹志宏對此做出說明。

詹志宏表示，絕大部分案例在全世界各國機場都一樣，只要沒有合法入境簽證或許可，不會允許入境，這是正常做法，這3名中國公民以及陳思明，全都沒有合法入境簽證或許可。

他提到，不過陳思明案例較為不同，由於其抵達台灣前與加拿大已經有所接洽，希望短暫停留台灣後前往第3國，台灣對陳思明來說是個人身安全較有保障的地方；經過聯繫第3國，確認相關程序確實進行中，基於人道救援，給予協助；滯留台灣期間，陳思明滯留桃園機場，沒有入境。

他強調，在今天的案例中，這3名中國公民沒有這樣的事先安排，所以必須按照一般國際慣例還有現有法令，將他們平安地送回原出發地。

田永德、韋亞妮、黃星星1月30日從馬來西亞搭機抵達台灣，原定搭乘1月31日下午班機前往北京，由於政治風險考慮，取消赴北京計畫。3人自述在中國遭受長年政治迫害，先是到了泰國；後又由於泰國與中國交好，感到不安全，於是轉往馬來西亞，今已被遣返回吉隆坡。（編輯：張淑伶）1130201

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