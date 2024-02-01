「跳機」3中國公民遣返 民團建議速立難民法

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國公民田永德、韋亞妮、黃星星日前從馬來西亞搭機抵達台灣，考慮政治入罪風險，不按原計畫赴北京，滯留桃園機場，盼獲台灣政府協助赴美；3人今由移民署遣返馬來西亞。

移民署今天回應，外來旅客來台轉機，應依其原定航程前往下一個目的地；若未前往下一個目的地，且未具備入境有效簽證或許可，依慣例及現有法令遣返回上一個航點。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔今天接受中央社訪問表示，台灣目前沒有難民法，也沒有難民處理程序，遇到由於戰爭、政治迫害等危急狀況來到台灣的個案，根本無從著手，只能按規定遣返回先前出發地；立法院應盡速通過難民法，建立難民處理機制。

施逸翔提到，以目前媒體刊載訊息來看，這3名中國公民有獲得聯合國難民身分，也就是透過審查程序確認其受到中國政府迫害；這3名中國公民的目的地是第三地，傾向暫時停留台灣，如果台灣政府有處理機制，或許可以有較好的、符合人權的、吻合民主法治程序的處理方式。

「遣送回先前出發國家，這其實踩在紅線上」，施逸翔指出，台灣依現有法規將3名中國公民送回吉隆坡，會不會馬國政府又將其送回泰國，他們正是考量泰國、中國走得較近的政治環境選擇離開泰國，也就是最終他們仍很可能被中國政府掌握，儘管台灣政府沒有將他們直接送回中國，「這樣的做法違反不遣返原則」。

田永德、韋亞妮、黃星星30日從馬來西亞搭機抵達台灣，原定搭乘31日下午班機前往北京，由於政治風險考慮，取消赴京計畫。3人自述在中國遭受長年政治迫害，於是到了泰國；後又由於泰國與中國交好不安全，於是轉往馬來西亞。

52歲的田永德在30日自述影片中提到其為「零八憲章」第一期簽署人、獨立中文筆會會員、民主黨成員、人權捍衛者。他表示，先前到了泰國，後來感覺在泰國不太安全，於是轉赴台灣，真正目的地是前往美國。

「我也不是說為了給台灣找麻煩，我是沒辦法，因為我無法得到美國簽證，去不了美國」，田永德在自述影片中提到，由於去不了美國，只能在台灣暫時停留。田永德期望可以暫時在台停留，直到可以前往第三地。

韋亞妮、黃星星為母子，兩人來自中國廣西。「X」社群平台頁面「中國政治犯關注」可查詢到，韋亞妮由於維權屢次被抓，因為轉發酷刑虐待短片，在2015年獲刑4年；2020年11月12日被廣州國安局密押，後被拘捕；2023年6月7日廣州市中級法院以顛覆國家政權罪判刑2年半，同年7月19日刑滿釋放。（編輯：吳柏緯）1130201