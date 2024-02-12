游毓蘭卸任立委關注道安 擬組聯盟設立評鑑制度

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（中央社記者王承中台北12日電）前國民黨立委游毓蘭在第10屆立法院內，是少數關注交通安全的立委之一，更催生出攸關交通安全的「道路交通安全基本法」；未來游毓蘭打算與關心交通的民團組成道安聯盟，對政府、民代在改善交通上所作的貢獻進行評鑑，讓所有民代一起重視交通問題。

前國民黨立委游毓蘭具有警察背景，過去多數人對游毓蘭的印象，多是關注警消、移民、海巡、矯正人員的權益及相關問題，但游毓蘭在第10屆立法院內，是少數關注交通安全的立委之一，更一手催生出攸關交通安全的「道路交通安全基本法」，盼解決台灣居高不下的交通事故死亡人數。

游毓蘭受訪表示，台灣每年有將近3000人死於交通事故，而台灣的交通狀況多次經外媒報導而「揚名國際」，例如台灣就被CNN認證為行人地獄；她認為，這實在太誇張，幾乎每次只要是有關交通方面的議題，她都會到交通委員會質詢。

根據立法院內規，每兩個會期，立委可以重新選擇所屬的委員會，由於游毓蘭初任立委，又未擔任黨團幹部，在國民黨團的積分制度上，游毓蘭在立委任內都無法擠進交通委員會，但這無損於她關注交通安全的決心。

游毓蘭透過過去警察大學的人脈，與警界、學界關注交通安全的學者保持聯繫，也與民間團體如台灣交通安全協會、關注交通安全的網紅火花羅、Cheap及企鵝等人合作，在參考日韓交通改善的成功經驗，率先於2021年提出「交通安全基本法草案」，比行政院版還早了將近2年時間。

游毓蘭表示，讓人欣慰的是，道路交通安全基本法能在第10屆立法院最後會期完成立法，這是台灣交通改革的重要里程碑。

除關注交通安全議題，游毓蘭也是國民黨內極少數關注交通平權問題的立委，常為大型重機及白牌機車路權大聲疾呼，爭取應有的權益，獲得不少機車族及年輕族群的支持；當游毓蘭確定不在第11屆立法院的國民黨不分區立委名單內時，許多關注交通議題的網友都為游毓蘭抱不平。

對於未來，游毓蘭表示，這4年來，交通改善成效不彰，主要問題在交通部官員的觀念太過老舊，對於專家所提的意見不理不睬，這種高傲的態度是最大問題；台灣的交通問題從制度上看就是千瘡百孔，第11屆立法院執政的民進黨沒有過半，相信在野黨能發揮較大的監督效果。

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游毓蘭指出，她希望能繼續為台灣的交通安全盡一份心力，擬與關心交通的民間團體組成道安聯盟，訂定評鑑指標，對政府、民代在改善交通上所作的貢獻進行評鑑，讓所有人一起重視交通問題；同時，如果有民代願意了解相關問題，聯盟也會盡全力給予協助。

游毓蘭透露，經過她的努力，不少國民黨的新科立委都願意一同加入，共同努力解決台灣的交通問題。（編輯：蘇龍麒、張均懋）1130212