劉立欣：中國威逼台灣 對加拿大和世界都是警鐘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華15日專電）台灣總統大選後中國升高恫嚇，兩岸局勢受矚目。駐溫哥華辦事處處長劉立欣昨天指出，中國的威權進逼看似針對台灣，但事實上對加拿大和世界都是一記警鐘。

劉立欣應卡普蘭諾大學（Capilano University）商業與專業研究學院邀請，以「2024年台灣總統選舉結果及其對印太地區地緣政治之影響」為題發表演講。校長丹吉菲德（Paul Dangerfield）、學院院長金德曼（Laura Kinderman）及教授畢雅巴（Luis Fernando Villalba）均到場聆聽。

劉立欣表示，中國在台灣大選前採取許多干預和介選手段，但最終沒有奏效。選後更加咄咄逼人，以金錢引誘，令諾魯與台灣斷交；又於日前逕自片面宣布取消M503、W122及W123三條航線協議，使得飛航路線更靠近台海中線，嚴重影響區域和平穩定。

她對中央社說：「事實很清楚，中國是主動挑釁的一方，不僅會對台灣侵門踏戶，也會對其他國家威逼恫嚇，例如日前就公然對加拿大軍事布署提要求、劃紅線。」劉立欣也感謝加拿大和美國軍艦根據國際法通過台灣海峽，此舉有助威懾中國野心。

卑詩省即將於今年10月舉行省選，明年則有聯邦大選，中國介選問題引發加拿大朝野關注。劉立欣表示：「加拿大未來的選舉，一定會遇到由AI（人工智慧）生成並傳播的大量假訊息，台灣政府和民間通力合作，推動全民國防的觀念，相信可以給加拿大一些啟示。」

校長丹吉菲德感謝劉立欣分享台灣在國際地緣政治的突出表現，他稱該校學生畢業後很多都將從事國際經貿，學生們極有機會與包括台灣在內的印太國家有所往來。

學生們也主動問起加拿大和台灣簽定「投資促進及保障協議」（FIPA）的影響，並關注台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的可能性。劉立欣期待加拿大今年身為CPTPP輪值主席國，能與各會員國以更具彈性的方式協助台灣加入。

教授畢雅巴也擔任巴拉圭駐溫哥華名譽領事，他強調台巴情誼深厚，呼籲「國際民航組織」（ICAO）等機構應該讓台灣參與。（編輯：陳惠珍）1130216