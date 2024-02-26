國造潛艦海鯤艦27日啟動移置 事涉機敏周邊將管制

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（中央社記者游凱翔台北26日電）首艘國造潛艦海鯤軍艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，明天將從台船海昌工廠藉中信8號浮塢移至乾塢，準備進行「預備傾測試驗」等HAT測試項目，因事涉機敏，周邊區域將予管制。

海鯤軍艦（Narwhal，舷號711）去年9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文主持擲瓶禮。依據計畫時程，將依序進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）作業，再交由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列。

排水量3萬5000噸的中信8號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭。根據高雄港務分公司發布的港灣通報，台船公司預計26日、27日進行新造船艦移泊入塢作業，其中27日上午8時至下午5時為新造船艦整體測試作業時間。

根據台船公司發布的測試作業項次規劃表，明天上午8時至上午10時30分將執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；第2階段為浮船離墩，時間為明天上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。第3階段為拖帶進塢，時間為明天下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。

知情人士向中央社記者證實，此為海鯤艦相關作業程序，將自海昌工廠移至台船乾塢，因事涉機敏屆時將協調員警及相關人員管制周邊區域。此外，海鯤艦目前已進入HAT最後階段，中信8號浮塢進駐並不是要執行SAT，而是後續HAT相關測試項目之一的「預備傾測試驗」。

知情人士表示，海鯤艦明天將由海昌工廠船台拖移至中信8號浮塢，由浮塢載運至台船乾塢前，預料將不會遮掩，此時浮塢開始注水下沉，藉此讓海鯤潛艦上浮並拖帶進入乾塢；潛艦進入乾塢後、再抽掉乾塢內的水，讓潛艦固定在塢墩上，以便執行後續HAT項目。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓接受中央社訪問分析，推測海鯤艦目前在海昌工廠的測試項目已執行得差不多，剩下仍屬HAT的項目必須在乾塢中執行，因此中信8號浮塢的功能，就是將海鯤艦自海昌工廠移置台船乾塢。

江炘杓認為，在乾塢應是執行特殊測試項目，可能包括測試排水量是否符合設計，以及獲得潛艦在水面時左、右擺動極限角度的傾測浮力試驗，甚至電瓶、光電桅杆安裝都有可能在乾塢進行。

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江炘杓說明潛艦測試的大概流程包括：初始接受裝備時先檢查測試，特定裝備安裝至潛艦前須在廠房測試，若沒問題，裝艦後再測試一次，釐清通風系統、相關管路、裝設位置等是否正確，隨後進行多種裝備單機測試，例如測試主機引擎是否達正常馬力輸出值，再接續進行艦艇上各項系統的運作與連動測試，待測試項目全數完成，才會進入SAT階段。

他強調，HAT測試過程嚴謹且必須符合規範，才能進入SAT測試，雖台船與軍方都強調測試沒有時間表，但站在專案管理的立場，還是有其節點，努力朝向通過測試的方向前進。（編輯：郭無患）1130226