權利回復基金會通過81件申請 賠償金額逾2億元

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（中央社記者陳俊華台北26日電）權利回復基金會今天表示，在23日舉行的董事及監察人會議中，全體董監事通過78件生命或人身自由受侵害的賠償金申請案，以及3件財產所有權被剝奪賠償案，總賠償金額超過2億元。

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會透過新聞稿指出，截至今年2月23日董事會，共受理1946件生命及人身自由賠償金申請案，累計已通過賠償1446件，已駁回申請36件，已處理超過7成案件。

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基金會指出，其餘案件中，有45件已撤回申請、419件仍在辦理中；另受理2444件名譽回復證書申請案，現已通過核發名譽回復證書1826件，並駁回申請36件；名譽回復證書申請案中，除有13件已撤回申請，有569件仍在辦理中。

基金會表示，受理227件財產所有權被剝奪的權利回復申請案件，其中36件撤回申請，其餘案件至今已通過財產返還或金錢替代賠償共計8件，駁回申請93件；駁回案件多數為判決未宣告沒收，或者雖有宣告沒收但後來經國防部准免沒收等，依現有資料查無財產所有權有因國家不法行為遭剝奪情事。（編輯：林興盟）1130226