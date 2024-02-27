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蔡總統存款6298萬元 賴副總統房貸1386萬元

2024/2/27 10:10（2/27 10:22 更新）
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監察院27日公布總統蔡英文（前）、副總統賴清德（中）最新財產申報資料。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北27日電）監察院今天公布總統蔡英文最新財產申報資料，存款新台幣6298萬元，較前次申報增加約353萬元；副總統賴清德存款215萬元，較前次申報時減少約34萬元，另有房貸1386萬941元。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布總統蔡英文、副總統賴清德等人財產申報。

蔡總統在民國112年11月1日申報在台北市文山、內湖、中山、士林、松山、大安，以及新北市板橋、永和等地區的不動產；存款6298萬1136元，較111年11月申報時的5944萬3953元，增加約353萬元。

蔡總統另申報有價證券413萬元，這是持有正中企業股份有限公司股票，另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。

蔡總統在備註欄指出，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至112年11月1日帳戶餘額8836萬9234元；相較上次申報9452萬餘元，減少約616萬元。

賴副總統在112年11月10日申報1筆在台南市安平區的土地及建物、1輛Toyota汽車；存款215萬5223元，較上次申報時的250萬3910元，減少約34萬元；另有房貸1386萬941元，較上次申報時的1507萬4935元，已減少約121萬元。（編輯：楊凱翔）1130227

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