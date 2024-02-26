蔡總統：日台如家人深厚情誼 總在第一時間給關懷

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（中央社記者游凱翔台北26日電）日本台灣交流協會今天舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，總統蔡英文致詞表示，日本、台灣有著家人般深厚友誼，在彼此遇到困難時，總在第一時間給予對方關懷；副總統賴清德強調，台日比鄰而居，發展出的真情在世上少見。

日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」晚間在台北君悅酒店舉行，總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、立法院長韓國瑜、外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平等國內政要與各國駐台使節皆出席。

蔡總統致詞指出，日本、台灣有著家人般深厚友誼，在彼此遇到困難時，總在第一時間給予對方關懷；近年台日經貿關係良好，去年雙邊貿易總額來到757億美元，在國際產業鏈整合浪潮中，讓彼此產業保持優勢，台灣已做好準備和更多國家深化合作。

蔡總統也特別向日本政府致謝，日方在G7領袖會議、外長會議結論均強調台海和平重要性，台灣也將與理念相近國持續合作，維護印太區域和平與穩定。

賴副總統致詞時再度向因強震受災的能登半島受災戶慰問，並指出，台日比鄰而居，一起面對天災地變，幾十年來互相扶持發展出的真情在世上少見，也促成兩國合作的深化與擴大，台積電熊本廠也在近日剪綵，相信台日關係將邁向新里程碑。賴副總統強調，5月20日總統就職後，將就現有基礎，深化台日各面向的合作。

特別的是，日本駐台代表片山和之致詞時先以台語「大家好」向來賓問好，也指出，日本能登半島於今年元旦發生地震，對於台灣各界許多溫暖慰問及捐款表達深深謝意，日本再次意識到在遭遇困難時，身邊有真正的朋友。

他也提到，他在上月更近距離觀察台灣選舉過程，再度對台灣民眾實現民主表達敬意，同時強調，台日共享基本價值，未來將加強建立更廣泛的合作。（編輯：林興盟）1130226

日本台灣交流協會26日晚間在台北舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（圖）出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 113年2月26日

日本台灣交流協會26日晚間在台北舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統賴清德（後右）出席並致詞。圖後中為日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。中央社記者謝佳璋攝 113年2月26日