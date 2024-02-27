蔡總統出席日皇華誕酒會 日媒：斷交多年後首見

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（中央社東京27日綜合外電報導）總統蔡英文與副總統賴清德等人昨晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。日媒指出，這是1972年斷交後，首度有現任總統與副總統出席，反映日台關係日漸緊密。

日本台灣交流協會昨晚在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、立法院長韓國瑜、外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平等國內政要與各國駐台使節皆出席。

日本放送協會（NHK）報導，蔡總統致詞時首先恭賀日本天皇陛下華誕，也期盼台日友誼越來越緊密。

賴副總統則說，期待台日能加強合作，不僅深化經貿關係及人民交流，也能在台海穩定及印太和平上做出貢獻。

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日本政府1972年與中國建交，跟中華民國斷交。在台舉辦的日皇生日慶祝酒會因1972年斷交而中斷後，於2003年重啟。

相關人士透露，當初重新舉辦日皇生日慶祝酒會時，日本方面顧慮日中關係，甚至避免邀請外交部長出席，但是隨著多次舉行慶祝酒會後，邀請台灣方面的要員層級愈來愈高。而這次是首度有現任總統與副總統出席，顯示日台關係愈來愈密切。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130227