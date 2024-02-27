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出席祈福法會 賴副總統：秉持視民如親推行政策

2024/2/27 13:56（2/27 14:06 更新）
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中國佛教會仁王護國息災祈福大法會27日在基隆靈泉禪寺舉行，副總統賴清德（中）出席致詞。中央社記者王朝鈺攝 113年2月27日
中國佛教會仁王護國息災祈福大法會27日在基隆靈泉禪寺舉行，副總統賴清德（中）出席致詞。中央社記者王朝鈺攝 113年2月27日
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）總統當選人、副總統賴清德今天到基隆市出席息災祈福大法會表示，他一定秉持仁心視民如親，推行各項政策，建設國家、發展經濟造福人民。

賴副總統中午前往基隆市靈泉禪寺，出席中國佛教會仁王護國息災祈福大法會致詞表示，他要利用難得機會，感謝中國佛教會自從1973年以來，連續51年都沒有間斷，集中國佛教會力量舉辦仁王護國息災祈福大法會，為國家、國家領導人總統和文武百官祈福，希望能推行仁政造福人民，用心令人欽佩。

賴副總統說，他不敢自比仁王，但他一定秉持仁心視民如親，推行各項政策，建設國家、發展經濟造福人民，另一方面也會結合國際社會力量保護台灣，讓台灣民主、自由、人權的生活方式可以持續，也能確保印太地區的和平及穩定，從而達到世界安全、繁榮及和平發展。

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賴副總統表示，他出生新北市萬里，就在基隆市隔壁，他一直認為自己是基隆人，是大基隆的一分子。母親的娘家也有靈泉禪寺，其實與月眉山的靈泉禪寺有相當大的因緣，他今天能來到靈泉禪寺和大家見面，內心是很歡喜。

賴副總統說，國家未來面臨的挑戰會很多，他一定會非常勇敢、堅定，除了帶領政府團隊外，也會結合社會各界力量共同面對，達到共同的目標，也請大家持續為國家祈禱。（編輯：李錫璋）1130227

#賴清德
#基隆市
#中國佛教會
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