邱國正：國軍任務艦固定巡弋 無所謂跨越海巡任務

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（中央社記者吳書緯台北5日電）媒體報導，中國3艘海警船2月27日進犯東部海域，海軍派出艦艇監控，打破海巡、海軍分工慣例。國防部長邱國正今天表示，國軍有任務船艦固定巡弋，也根本沒有接到報導中所稱的狀況，無所謂「跨越」海巡的問題。

網路媒體「菱傳媒」今天報導，中國3艘海警船2月27日進犯東部海域24浬鄰接區範圍，當下沒有海巡署艦艇前往監控，國防部緊急調派濟陽級（諾克斯級）飛彈巡防艦寧陽艦（FFG-938）前往監控，報導稱此舉打破國防部與海巡署過去協議「海巡管海警、國防部管軍艦」的模式。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，邱國正會前接受媒體訪問時指出，國軍在台灣海峽、台灣東岸都有固定船艦巡弋，當有狀況時，就跟空軍滯空任務機應處中共軍機一樣，在航任務艦也要處理狀況，到目前為止都保持正常偵巡。

邱國正強調，不幫任何人講話、就事論事，實際上，國軍沒有接到這個狀況。

媒體追問，外傳520新政府上任後，由於邱國正不符合美方對兩岸戰爭思維，將不會留任，邱國正雙手一揮表示，「我不符合的很多啊」，也不符合記者的期望，特任官沒有什麼事情是選擇的，做一天就是要好好做一天。（編輯：郭無患）1130305