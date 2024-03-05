邱國正：因應敵情與強化訓練 國軍增加實彈射擊頻次

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（中央社記者吳書緯台北5日電）國軍增加精準彈藥射擊頻次，國防部長邱國正今天對此表示，增加實彈射擊頻次是因應敵情變化並強化訓練，但不會溢出原先規範的年度射擊量，而是平均分配到平常執行。

國軍「海空精準彈藥射擊操演」往年集中於8、9月於屏東九鵬基地一帶執行，為強化實戰訓練，軍方人士近期告訴中央社記者，未來時序不侷限於同一時段，轉為多頻次實戰化射擊，21砲指部將在4月射擊陸射劍二防空飛彈。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，邱國正會前接受媒體訪問，回答相關提問時指出，國軍訓練、建軍都因應敵情，「有什麼樣敵情，我們要來強化」，第1是敵情變化，第2是戰訓本務，以往飛彈集中在每年某個時間射擊，是為了考量不要擾民，以及將空域管制的影響降到最低。

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他表示，但軍方發現還有很多場地可以使用，可以與平常訓練完全結合，這些不是擴增的場地，而是原本就有這個場地，只是沒有普遍使用；因此現在因應敵情變化，並著眼強化訓練，因此實彈射擊的頻次會比較多，但不會溢出規範的範圍以外，國軍都有規範年度射擊彈藥量，「我們把它平均分到平常去執行」。

至於，有學者擔憂兩岸敵意螺旋升高，中共會動武也不意外的說法，他是否擔憂，邱國正表示，「我怎麼不擔憂？那麼多年來，我擔憂就這個」。他期望戰爭不要被挑起，國軍從來沒有挑釁，但如何以平和方式處理，不光是單方面由軍方決定，不管是政治或外交等，所以大家常說，「軍事是政治的延長」，政治還有很多作為，軍事不宜貿然躁進。（編輯：郭無患）1130305