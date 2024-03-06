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1200元以下交通違規不記點 政院7日拍板

2024/3/6 16:18（3/6 16:41 更新）
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圖為台北市警察局交通警察大隊加強取締路口不停讓行人的違規行為。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）交通違規記點引反彈，行政院明天預計通過相關草案及配套措施，包含提高部分違規罰鍰，但罰鍰上限在新台幣1200元以下的違規不記點，以及民眾未來自費參加講習，最多可抵扣違規點數4點。

為洗刷行人地獄惡名，交通新制去年6月30日上路，擴大違規記點及檢舉項目，引發計程車及貨車等職業駕駛等認為過於嚴苛，走上街頭抗議。為在民怨及道安間尋求平衡，行政院會明天將討論、通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，以及行人交通安全設施條例草案。

政院官員對中央社記者表示，違規記點朝2方向修正，第一是罰鍰上限在1200元以下的輕微違規將不記點，也不開放民眾檢舉；第二是考量部分科技執法或是民眾檢舉項目，多半只拍到車牌無法確知是誰在駕駛，無法確切對駕駛記點，產生記點黃牛現象，因此未來將僅限警察攔檢。

官員指出，為維持嚇阻性，部分交通違規若有危害安全將提高罰鍰額度，未來只要提高後罰鍰超過1200元的違規項目，該記點的就記點。

至於1200元罰鍰以下的違規項目，交通部公共運輸及監理司長林福山日前說明，併排停車不在微罪項目裡，主要是違規臨時停車及違規停車有被納入記點。

此外，現行汽車駕駛一年內違規點數若達6點，可以申請自費參加道路交通安全講習，講習完成後能抵扣違規點數2點，一年抵扣一次為限。官員說，修法後民眾一年將可自費參加講習2次，最多可抵扣違規點數4點。

除了調整交通違規記點，行政院會明天也將通過內政部所擬的行人交通安全設施條例，盼立法改善人行道。草案要求各級機關改善人行道等行人安全設施，包含各縣市須將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區；既有道路上如有電力、電信箱體或桿件等妨礙行人通行的固定設施、設備，須由縣市政府協調，要求主管單位設施改善、遷移或拆除等。

草案也明定，都市計畫區域內，一定寬度以上的道路未施設人行道地區，地方政府應擬定分年分期建設計畫；另外也要透過增設人行道、建置防護、警示及無障礙設施、車輛減速設施等方式，提供適當保護及提醒，讓兒童、長者、行動不便者及陪同者能享有安全及可連續的行走空間及環境。（編輯：林淑媛）1130306

#行政院
#林福山
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