1200元以下交通違規不記點 政院7日拍板

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（中央社記者賴于榛台北6日電）交通違規記點引反彈，行政院明天預計通過相關草案及配套措施，包含提高部分違規罰鍰，但罰鍰上限在新台幣1200元以下的違規不記點，以及民眾未來自費參加講習，最多可抵扣違規點數4點。

為洗刷行人地獄惡名，交通新制去年6月30日上路，擴大違規記點及檢舉項目，引發計程車及貨車等職業駕駛等認為過於嚴苛，走上街頭抗議。為在民怨及道安間尋求平衡，行政院會明天將討論、通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，以及行人交通安全設施條例草案。

政院官員對中央社記者表示，違規記點朝2方向修正，第一是罰鍰上限在1200元以下的輕微違規將不記點，也不開放民眾檢舉；第二是考量部分科技執法或是民眾檢舉項目，多半只拍到車牌無法確知是誰在駕駛，無法確切對駕駛記點，產生記點黃牛現象，因此未來將僅限警察攔檢。

官員指出，為維持嚇阻性，部分交通違規若有危害安全將提高罰鍰額度，未來只要提高後罰鍰超過1200元的違規項目，該記點的就記點。

至於1200元罰鍰以下的違規項目，交通部公共運輸及監理司長林福山日前說明，併排停車不在微罪項目裡，主要是違規臨時停車及違規停車有被納入記點。

此外，現行汽車駕駛一年內違規點數若達6點，可以申請自費參加道路交通安全講習，講習完成後能抵扣違規點數2點，一年抵扣一次為限。官員說，修法後民眾一年將可自費參加講習2次，最多可抵扣違規點數4點。

除了調整交通違規記點，行政院會明天也將通過內政部所擬的行人交通安全設施條例，盼立法改善人行道。草案要求各級機關改善人行道等行人安全設施，包含各縣市須將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區；既有道路上如有電力、電信箱體或桿件等妨礙行人通行的固定設施、設備，須由縣市政府協調，要求主管單位設施改善、遷移或拆除等。

草案也明定，都市計畫區域內，一定寬度以上的道路未施設人行道地區，地方政府應擬定分年分期建設計畫；另外也要透過增設人行道、建置防護、警示及無障礙設施、車輛減速設施等方式，提供適當保護及提醒，讓兒童、長者、行動不便者及陪同者能享有安全及可連續的行走空間及環境。（編輯：林淑媛）1130306