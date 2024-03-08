國安局：無論誰當選美總統 友台制中政策不改變

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國安局今天說，各國高度關注美大選動向，有鑒兩黨均視中共為戰略競爭對手，亦支持深化台美合作，故無論誰當總統，友台制中政策不致大幅改變；但也示警，中國可能炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變現狀。

國家安全局11日將赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，報告書今天已送抵立法委員辦公室。

國安局在報告中提到，中共總理李強在今年兩會發表「政府工作報告」，突出高度服膺中國國家主席習近平政令指示，將國務院定性為維護習領導權威、貫徹黨中央決策的「執行者」；修訂「國務院組織法」，強化「以黨領政」法理基礎，同時取消30年來總理記者會慣例。

國安局指出，各方多認為，中共政治更加封閉，進一步強化習近平「一人獨尊」與黨的全面控制，惟此恐縮減政策彈性，增添施政不可預測性。

國安局也表示，今年「兩會」及「對台工作會議」對台政策，多強調「一中、反獨、促統」基調，並突出鞏固「國際一中」及「反外力干涉」的重要性，尤其關注美國大選前台美關係進展，加大防範涉台外部風險；另習近平最近重申「和平統一」、國台辦官員表示「兩岸交流必須堅持」，凸顯兩岸統一、融合發展仍為其對台工作重點。

針對國際暨兩岸情勢的評估，國安局認為，美國印太戰略著重於「整合嚇阻」，且美友台制中的政策不變。美國對中共採取溝通、嚇阻並進策略，積極深化與印太盟友在安全、經濟、永續發展等領域合作，尤其強化美日韓、美日菲、美日澳等同盟關係，以提升區域國家的安全與經濟韌性，並推進北約與印太連結，強化整合友盟威懾能量，避免區域現狀遭到挑戰。

國安局亦強調，美國對國際事務影響力動見觀瞻，各國均高度關注今年美大選動向，有鑒於美國兩黨均將中共視為主要戰略競爭對手，亦支持深化台美合作關係，應對中共對印太區域挑戰，故無論何人當選美國總統，「友台制中」政策不致大幅改變。

但國安局也示警，目前正值台灣大選結束、美大選將至之際，中共除加強鞏固「國際一中」格局，亦持續藉由硬軟兩手策略對台進行壓拉操作。除軍事威懾、外交打壓、經濟脅迫外，亦可能逐步增加法律作為，炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變台海現狀；拉攏方面，延續去年對台廣泛交流政策，邀台灣各階層團體赴陸，並伺機操作統戰分化，形塑對其有利的兩岸形勢。（編輯：林興盟）1130308