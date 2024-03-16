歐巴桑聯盟再戰2026 目標至少選上3席縣市議員

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）「小民參政歐巴桑聯盟」今年選舉政黨票得票數排名衝上第5名，成為黑馬受到矚目。今天到高雄舉行見面會，宣布2026年選舉，目標全台至少選上3席縣市議員，2032年政黨票達3%補助門檻。

小民參政歐巴桑聯盟今天在高雄市三民區舉行「2024年歐巴桑見面會」高雄場，由秘書長何語蓉、執行委員江敏榕及曾代表小民參政歐巴桑聯盟參選市議員的于仙玲等人，向外界說明政黨理念及參選目標。

江敏榕說，小民參政歐巴桑聯盟是一群認真生活，也「管得越來越寬」的媽媽，希望打破政治高牆，有更多政治參與。

何語蓉分享今年選戰經驗，小民參政歐巴桑聯盟從冷門小黨逆轉勝變成全台第5政黨，今年立委選戰以新台幣461萬元選舉經費扣除260萬元保證金後，平均每1名參選人只花15.4萬元來打選仗。

何語蓉說，展望未來，短程目標是希望2026年至少選上3席縣市議員，並穩定增加小額捐款；中程目標是於2032年政黨票獲得3%、達到政黨補助款門檻，以培力更多女性、親職政治工作者；長期目標是在2036年選上2席不分區立委。

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小民參政歐巴桑聯盟2018年全台推出21人參選縣市議員，初試啼聲即有7成候選人拿回保證金；2019年正式成立政黨，2022年再推出15人參選縣市議員；2024年選舉則鎖定政黨票，得票數排名衝上第5名，擠下不少知名度更高的政黨。

小民參政歐巴桑聯盟表示，為了感謝全台支持歐巴桑的民眾，並讓更多人有機會更認識、了解歐巴桑，因此舉辦各地見面會，與民眾面對面交流及互動。（編輯：謝雅竹）1130316