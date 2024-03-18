史瓦帝尼王國總理訪台 盼強化雙邊長久關係

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素應邀今天率團訪台，戴羅素表示，此行是為加強台灣與 史瓦帝尼王國 史瓦帝尼小百科 史瓦帝尼為中華民國友邦。

位於非洲南部，北、西、南三面被南非包圍，東面與莫三比克相鄰，人口約130萬。

國境面積約1萬7364平方公里，略小於台灣的一半，首都為姆巴巴內市

信仰以基督教（40%）為主，其次為天主教（20%）、伊斯蘭教（10%）和傳統宗教。

使用貨幣Emalangeni與南非幣等值。 看更多 關閉 間長久的雙邊關係，訪問團盼此行獲取的豐碩成果在未來持續發揮效益。

戴羅素（H. E. Russell Dlamini）伉儷應台灣邀請率團到訪，訪問團搭乘的阿聯酋航空EK366班機，下午3時46分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮到國賓門接機歡迎訪團。

戴羅素致詞表示，很開心在多年後再度造訪台灣，他衷心感謝台灣政府為相關行程所做的特別安排，此行是為了加強台灣與史瓦帝尼王國間長久的雙邊關係，訪問團期待此行獲取的豐碩成果，在未來持續發揮效益。訪問團隨後在外交人員的引領下離去。

外交部上午發布新聞稿表示，戴羅素此行是自去年11月接任總理後首次訪台，訪團成員除總理夫人琵莉蕾（Madame Philile Dlamini）外，史國天然資源暨能源部長、親王隆寇凱拉（H.R.H. Prince Lonkhokhela）、親王夫人伊梅妲（Inkhosikati LaMabuza Emelda），及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣重要成員隨團來訪。

外交部指出，台灣至為重視戴羅素來訪，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長陳建仁將分別接見，外交部長吳釗燮將設宴款待。此外，戴羅素另將拜會台灣中油公司桃園煉油廠及台灣世曦工程顧問公司等企業，討論台灣協助史國興建戰略儲油槽等合作計畫細節。

外交部提到，訪團將出席外交部及中華民國對外貿易發展協會20日下午在台北喜來登大飯店舉辦「史瓦帝尼投資商機說明會」，向台灣業者介紹史國在非洲優越的地理位置及具有各項關稅優惠的優勢，將史國作為拓銷非洲的產品基地。

此外，訪團也將搭乘高鐵前往台南，參訪國立成功大學及成大防災研究中心，及參觀台南台鋼獵鷹籃球隊主場館。（編輯：李錫璋）1130318