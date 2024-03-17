侯麗節新北市登場 吳釗燮自稱印度粉絲盼擁抱文化

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（中央社記者游凱翔新北市17日電）印度重要慶典「侯麗節」今天在新北市舉行，外交部長吳釗燮致詞時強調自身是「印度粉絲」，盼台灣民眾能擁抱印度文化；印度駐台代表葉達夫表示，台印合作日益深化，不止經貿科技，文化亦如此。

印度重要節慶「侯麗節（Holi）」上午在新北市綠光河岸公園舉行，現場除了有印度傳統及寶萊塢舞蹈表演，亦有各式美食及文化體驗攤位，印度駐台代表葉達夫伉儷、外交部長吳釗燮、亞東太平洋司長藍夏禮及多國駐台使節代表共襄盛舉。

「侯麗節」最大的特色，就是在彼此身上塗抹顏料，因此葉達夫也在吳釗燮的臉上抹上鮮豔色彩，為這場活動揭開序幕。

葉達夫致詞表示，侯麗節是良善戰勝邪惡的慶典，更象徵打破種姓制度、男女老少平等，希望能和台灣朋友分享；且印度跟台灣一樣，有慶祝春天來臨傳統，盼在台印度人能將台灣當成另一個家。

葉達夫指出，印台雙邊合作日益深化，不止民眾與民眾間如此，在經貿、半導體產業、文化間更是如此，期盼台印能接受並慶祝彼此的文化。

吳釗燮表示，這是他首次參與侯麗節，因為他曾看過印度外長出席侯麗節時，身上塗抹五彩繽紛的色彩，他因此立刻跟外交部人員表達出席意願。

吳釗燮指出，印度來台留學生屢創新高，盼未來雙邊持續深化商貿、教育及文化關係；另外，侯麗與中文的「厚禮」同音，更與台語的「給你」發音類似，因此期望這天能「給你厚禮」，台灣人也能擁抱印度文化。

針對台灣規劃開放印度移工以緩解缺工問題，吳釗燮會前受訪指出，外交部與印方積極協商，日前也簽訂協議，將考量個別產業需要什麼類型移工，確保台灣缺工狀況下，讓印度提供數量眾多、品質優良的印度移工到台灣服務。

吳釗燮表示，印度是移工大國，服務成果深受各國肯定，他覺得這是非常好的機會，也是雙贏的局面。（編輯：蘇志宗）1130317