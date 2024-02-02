總統接見史瓦帝尼外長 期待雙邊深化夥伴關係

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉表示，感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，也期待雙邊未來能在各領域持續深化夥伴關係。戴柏莉肯定並恭喜台灣完成大選，重申史瓦帝尼會持續堅定支持台灣。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮陪同下接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）伉儷，歡迎戴柏莉首度率團訪台。總統說，去年9月出訪史瓦帝尼受到熱情接待，今天很高興再次見面，希望戴柏莉充分體驗台灣的風情與文化。

總統說，這幾年來，台灣和史瓦帝尼王國的互動交流愈來愈密切。她要代表台灣人民感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，去年也在聯合國大會、世界衛生大會等國際場域為台灣發聲，讓人非常感動。

她表示，台灣和史瓦帝尼在良好的雙邊合作機制下，在經貿、公衛及資通訊領域都有豐碩的合作成果，為雙方人民創造更多的福祉。去年，她訪問史瓦帝尼時，也跟國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ），共同見證兩國簽署「婦女創業小額信貸循環基金瞭解備忘錄」、高雄市和姆巴巴內市締結姊妹市，以及海外投資開發公司，跟史瓦帝尼國家石油公司簽署合作備忘錄，這些交流合作，都有助於提升兩國邦誼。

總統期待透過這次訪問，更加深入了解台灣。未來台灣和史瓦帝尼將在各領域持續深化夥伴關係，讓兩國邦誼發展邁向新的里程碑。並請戴柏莉向恩史瓦帝三世及王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）轉達來自台灣的問候。

戴柏莉致詞時首先代表恩史瓦帝三世、恩彤碧及史國政府與人民，向蔡總統傳達問候，並感謝蔡總統及台灣人民對訪團溫馨的歡迎與接待。

戴柏莉說，在蔡總統出席史國雙55慶典時，她被指派為隨侍部長，當時的記憶現在還是非常鮮明，也再次彰顯出台史之間的友誼，以及溫暖深厚的雙邊關係。

戴柏莉恭賀台灣成功舉行一場和平、公正、透明且有效率的選舉，高投票率展現出台灣人民對於選舉制度的信心，及對民主價值的承諾。

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她重申史瓦帝尼對台灣的堅定支持，以及對於維護主權、民族自決、國際團結等原則的堅定承諾。堅信台灣應充分且平等地參與國際社會，也將持續為台灣在國際社會應有的參與空間發聲。

戴柏莉感謝蔡總統任內對史瓦帝尼提供的支持與協助，展現出雙邊深厚的合作及夥伴關係；也認為台灣在蔡總統領導下不畏外來壓力，積極推動外交關係、經貿發展及維護人權等共同珍視的價值，在國際間獲得肯定。（編輯：翟思嘉）1130202