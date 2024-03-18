台捷合作援烏 外交部：捷克特使訪台拜會吳釗燮

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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部長吳釗燮今天會見捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼，兩人就國際援烏計畫交換意見；吳釗燮表示，台捷兩國合作援烏將形成良善力量；科佩奇尼希望雙方持續協助烏克蘭度過難關。

外交部發布新聞稿表示，這是科佩奇尼（Tomáš Kopečný）繼去年11月訪台後再度來訪。

吳釗燮強調，俄烏戰爭爆發後，台灣積極提供烏克蘭必要援助，台捷兩國合作援烏將形成良善力量，永遠傳承下去；科佩奇尼感謝台灣奧援，台捷合作援烏計畫讓烏克蘭十幾萬人享有乾淨飲水，盼雙方持續協助烏克蘭度過難關。

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外交部指出，科佩奇尼是捷克總理任命的烏克蘭重建事務特使，在台捷共同援助烏克蘭、重建當地基礎建設及提升戰區人民生計上不遺餘力，積極促成兩國去年11月10日、12月1日先後簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」及「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」，合作提供烏克蘭重建淨水處理設施、汽電共生能源系統及初級醫療照護系統。

外交部強調，將持續與捷克政府合作，共同援助烏克蘭對抗威權主義擴張，具體實現民主國家互助與人道援助等共享價值，以促進及提升民眾各項福祉。（編輯：郭無患）1130318