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彭博：台官員稱北京近期克制軍演 長期仍將孤立台灣

2024/3/18 18:11（3/18 18:32 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社台北18日綜合外電報導）彭博今天引述台灣安全官員說法報導，近來中國對台軍事壓力似乎稍有緩和，不過，未來北京仍可能持續在外交上孤立台灣。

彭博（Bloomberg）引述因私下討論而要求不具名的2名台灣官員說法報導，中國人民解放軍長期在台海周邊進行軍演和巡邏，但自今年1月民進黨總候選人賴清德當選以來，解放軍的軍演強度並未增加。

與先前外國官員訪台引發的中國海、空軍事活動大增相較，北京當局這次顯然克制許多。

官員指出，北京可能正在觀察總統當選人賴清德5月20日上台後，新政府的運作。

官員表示，中國近期的經濟頹勢也是北京當局選擇克制，避免加劇台海緊張的原因之一。

美國總統拜登（Joe Biden）曾承諾一旦中國武力犯台，美國將出兵協防台灣。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預估，台海若爆發戰爭，全球將付出10兆美元（約新台幣316兆元）左右的成本，大約相當於全球國內生產毛額（GDP）的10%。

過去，針對被北京當局視為干涉內政的行動，中國往往會舉行大型軍演回應。

蔡英文總統先前接見美國議員之後，中國解放軍通常會在台海周遭舉行軍演。

蔡英文於2020年連任後，中國軍方增加了台海周遭的軍事活動；外國議員訪台，也會引來解放軍的軍演回應。

然而，以對北京採取鷹派立場聞名的美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）上月訪台，解放軍在台海周遭卻毫無動靜。

儘管如此，台灣官員仍警告，中國將持續進行入侵台灣的長期軍事準備。

他們指出，中國國家主席習近平本月稍早出席中國全國人大會議時宣布，要「統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。

台灣官員還說，北京仍會繼續在外交上孤立台灣，特別是會削弱台灣可能在聯合國扮演的任何角色。今年1月總統大選後，台灣為數不多的邦交國之一諾魯宣布和台灣斷交，並轉與中國建交。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130318

#台灣
#彭博
#北京
#蔡英文
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