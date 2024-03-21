國際消除種族歧視日 人權會：致力防治仇恨言論散布

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（中央社記者陳俊華台北21日電）今天是「國際消除種族歧視日」，人權會說，4月22日起將進行「消除一切形式種族歧視國際公約」首次國家報告國際審查，建議政府加速研析仇恨行為或言論的處罰態樣、判定標準及救濟措施。

國家人權委員會透過新聞稿表示，「國際消除種族歧視日」的由來，是來自南非實行不當種族隔離政策，1960年3月21日發生警方開槍射殺和平示威，造成69名黑人不幸罹難的「沙佩維爾屠殺事件」。

人權會說，這個不幸事件促使聯合國在1965年通過「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」，並在1966年11月通過大會決議，宣布每年3月21日為「國際消除種族歧視日」。

人權會表示，ICERD是聯合國九大核心人權公約當中，最早通過的人權公約，這也是聯合國在深切反省兩次世界大戰的慘痛教訓後，體認到任何形式的種族歧視，都是造成人權侵害，引發社會矛盾甚至國際衝突，而成為危害世界和平的最危險因子。

人權會指出，據ICERD第7條規定，國家應採取有效措施，特別是在教學、教育、文化和新聞資訊等領域，致力打擊導致種族歧視的偏見，增進國家間及種族或民族團體間的諒解，容恕與睦誼，並宣揚普遍人權原則。

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人權會說，4月22日起將進行ICERD首次國家報告的國際審查，人權會撰提的獨立評估意見，具體建議政府應加速研析仇恨行為或言論的處罰態樣、判定標準及提供受害者救濟措施，以防治仇恨性言論的散布及種族對立。

人權會指出，近來社會對印度新增成為移工來源國，引發相當多討論，其中不乏對印度移工的誤解與歧視言論。為積極消除歧視，建議政府增加相關的教育培訓，將多元文化融入生活環境，促進民眾認識及理解各族群文化，落實國際人權公約精神。（編輯：蘇龍麒）1130321