監察院：請法務部研議組專案小組 重啟調查林宅血案

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（中央社記者陳俊華台北21日電）監察院今天表示，監察院持續追查「林宅血案」，已函請法務部研議組成專案小組重啟調查，過濾新解密開放的政治檔案，重新檢視相關物證，並運用模擬畫像，期盼能發掘關鍵線索。

監察院透過新聞稿指出，去年2月21日審議通過「 林宅血案 林宅血案 1979年，前民主進步黨主席林義雄因美麗島事件被捕。正當台灣軍法部門進行美麗島大審期間，1980年2月28日，林義雄家宅發生滅門血案，林義雄的母親游阿妹與他的雙胞胎女兒林亮均與林亭均慘遭不明人士殺害，他的大女兒林奐均也被殺成重傷。

林宅血案的行凶者迄今不明，過去辦案單位曾懷疑凶嫌為林義雄的外籍友人家博（Bruce Jacobs），但因家博否認，且無其他積極證據，故無法推斷家博涉案。 看更多 關閉 結案報告」指出，警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，以及提出5項應繼續追查事項，糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討改善。

監察院說，調查林宅血案發現，當時刑事局「撥雲專案」小組偵辦時，因情治系統介入阻撓刑案偵辦，將警總監聽林宅的錄音帶「沖掉」，拒絕公布「凶嫌畫像」，又拖延專案小組至凶嫌聯繫地點「金琴餐廳」扣押點餐單及簽帳單，且多數關鍵檔案迭失，恐已遭銷毀，導致案件迄今懸宕未破。

監察院表示，雖多次函請行政院督導各情治機關，清查案發時監聽錄音帶、凶嫌畫像及林宅血案相關檔案，但仍無所獲。

監察院說，為發掘相關事證，不放棄任何還原歷史真相的機會，已函請法務部研議組成專案小組，重新檢視相關檔案及物證；請刑事局依卷內倖存者及目擊證人描述的凶手形象，以現代科學技術，製作凶嫌當時及現今可能相貌，由專案小組審酌是否公布模擬畫像及特徵，供各界提供緝兇線索。

監察院指出，另外也函請國安會督促國安局，儘速依2月28日修正施行的政治檔案條例，過濾新解密的政治檔案；血案現場採得可疑指紋中，仍有1枚指紋至今仍無比對結果，也請刑事局以最先進儀器持續比對，期能發掘關鍵線索。（編輯：蘇志宗）1130321