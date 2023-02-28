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林宅血案43週年 陳菊：未曾放棄希望、真相越看越清

2023/2/28 17:58
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（中央社記者陳俊華台北28日電）今天是228和平紀念日，也是林宅血案43週年。監察院長陳菊說，至今仍有許多關鍵等待釐清、許多資料等待追查，但她未曾放棄希望，因為真理越辯越明、真相越看越清。

監察委員蔡崇義、范巽綠24日提出林宅血案結案調查報告，指警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、阻撓偵辦、操弄媒體且運用黑道等共有6項重大違失，已提案糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討改善。

陳菊在臉書發文表示，林宅血案43年過去了，今天她又回到宜蘭的「林家墓園」，悼念前民主進步黨主席林義雄的母親游阿妹，以及雙胞胎女兒林亮均、林亭均。

陳菊說，今年監察院針對「林家血案」再次提起調查，從1996年由監委江鵬堅、李伸一提起調查，20多年過去，至今仍有許多關鍵等待釐清、許多的資料等待追查，但未曾放棄希望，因為真理越辯越明、真相越看越清。

陳菊表示，「墓上綠草長青，可我等垂垂老矣」，其實她比誰都急，但有些事只能一點一點地累積與推進，而她能做的就是不斷地嘗試、累積與著述傳誦，一如慈林基金會在林家阿嬤及林亮均、林亭均受難40週年時出版「落花春泥與新芽」紀念文集，讓這一代的事能夠一代代傳下去，直到真相與正義早日到來。

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陳菊指出，台灣的民主、自由與人權從來都不是從天上掉下來，是前輩先人以生命拚搏而來，她期許有朝一日，當大家再次提起228、提起林家血案，甚或任何威權時代的悲劇與不公不義時，能夠揮別哀戚與痛苦、能夠正視與反省、能夠勇敢去面對，能夠不再恐懼、不再悲傷。

陳菊說，屆時轉型正義才是完全的落實，民主自由與人權才是真正的成熟，也是她一生的嚮往與追求；而到那個時候，將是陽光普照的日子，她如此相信著。（編輯：林興盟）1120228

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