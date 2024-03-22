黃國昌：民眾黨不能只走議會路線 保留群眾路線可能

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（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注新國會藍白合，民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨喪失合作資格，若不跟國民黨合作，改革法案怎麼過。黃國昌強調，民眾黨不能只走議會路線，要保留群眾路線，當政府太過分，隨時準備重返街頭。

黃國昌今天傍晚接受網路節目「大媽會客室」訪問，主持人朱蕙蓉提到，外界認為黃國昌與國民黨主席朱立倫在延續藍白合議題。黃國昌直言，他認為小黨在立法院難為，監督政府雖然可以一個人幹，他以前也幹過，但會筋疲力盡、滿身是傷，「就是一個人的武林，意義不大」，若真的要讓法案成事，就一定要合作。

黃國昌透露，很多人會問他，為何第1會期要跟國民黨團合作，而像是國會改革法案、司法改革法案，民進黨跳票多年，已喪失合作的資格，他坦承，現在若不跟國民黨合作，「法案要怎麼過？」

黃國昌指出，跟國民黨團合作也是講很清楚，民眾黨團和國民黨團都有版本，要尊重彼此歧異，想辦法取得彼此最大公約數。黃國昌舉例，同一個法案30項條文不可能都一樣，但其中20個條文彼此立場一致，「這20個條文為什麼不能合作？」剩下10個條文就各自表述。

朱蕙蓉詢問，上1屆民眾黨團若遇到抗爭都會退席，這1屆是否也會如此。

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黃國昌回應，他那時不在立法院，沒參與運作，不便說什麼，但他認為，進退之間也考驗智慧，他曾向民眾黨的支持者提到，民眾黨不能只走議會路線，要保留走群眾路線的可能性，當政府掌權者太過分時，「我們隨時要準備重返街頭，跟他們拚了」。

黃國昌也批評，監察院非常離譜，但又一副「死豬不怕滾水燙」的樣子，下會期就等著看如何處理監察院預算以及人事同意權。黃國昌預告，當對監察院的怒火到一定值時，他一定會找人包圍監察院，不會再像選舉時這麼客氣、克制。（編輯：張若瑤）1130322