國民黨：重新找回國會監督功效 讓議事運作回歸常軌

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨今天表示，民進黨執政8年，將立法院變成行政院的立法局，失去五權憲法中，立法院必須監督行政院的憲法功效。國民黨提出國會改革，就是要重新找回國會監督行政的功效，讓陽光照進國會，也讓國會議事運作回歸常軌。

藍白陣營相繼提出國會改革修法版本，民進黨立法院黨團總召柯建銘26日受訪說，民進黨團的國會改革版本將於本週做最後定案，例如立法院是否增加資安長等，也要修法避免立委質詢權不受侵害。

國民黨今天召開記者會，文傳會主委李彥秀指出，民進黨完全執政的過去8年，將立法院變成立法局，民進黨想過的法案，都用碾壓式通過，包括前瞻預算、一例一休修法、人事同意權等，都破壞立法院應有的議事規範以及處理議事的方式；憲法明定立法權跟行政權是權力的分立，但民進黨將立法院變成行政院的立法局，甚至行政院長或部會首長會以反質詢或咆哮的方式對待立委，這是全世界其他國家從來沒有的亂象。

李彥秀說，這段時間柯建銘不斷稱國民黨的國會改革是違憲亂政，將自己封為大法官，目的其實就是要把國會改革貼上標籤，說這是違憲，但為什麼過去民進黨提出國會改革法案時不是違憲，國民黨提出的時候就是違憲，呼籲民進黨儘速提出國會改革法案，讓真正的陽光可以照進國會，讓國會所有議事運作回歸常軌。

國民黨立委吳宗憲表示，民進黨2016年就提出國會聽證權的國會改革法案，唯一差別就是執政或在野的不同；這次國民黨不是用霸道方式進行修法，原本有排委員會的逐條審查，但民進黨說也要提出國會改革法案，經充分溝通，改為下週審查。國會就是民主殿堂，要聽不同的聲音，絕無以霸道方式進行修法。

吳宗憲說，國民黨的國會改革法案絕對是在五權憲法的框架下進行，歷次大法官會議解釋，立委對於文件的調閱、對人的調查都有明確說明，在合憲之下，讓國會議員可以取得最多權限。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1130328