美商會致贈蔡總統AI畫 政績、貓與咖啡亮點滿滿

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（中央社記者曾智怡台北28日電）美國商會晚間舉行「謝年飯」活動，這是總統蔡英文最後一次以總統身分參與晚宴，美國商會理事長Dan Silver在晚宴中致贈一幅AI生成畫作，感謝總統8年的貢獻，畫作中可見代表人權的彩虹、台美貿易關係，以及總統鍾愛的冰滴咖啡與貓。

台灣美國商會晚間舉辦第56屆「謝年飯」晚宴活動，蔡總統、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）出席，這是蔡總統第8度蒞臨晚宴。

台灣美國商會理事長Dan Silver代表美國商會，在晚宴中個別致贈蔡總統與孫曉雅兩幅AI生成畫作。

其中，蔡總統的畫作包含她2個任期內的成就，例如台灣的綠能產業發展，彩虹代表人權，21世紀貿易則代表強化的台美貿易關係；在個人方面，總統對冰滴咖啡與貓的熱愛也呈現在畫作內，關鍵詞包括韌性、數位轉型及台美貿易。

孫曉雅的畫作中，除完整呈現家鄉佛羅里達州的元素，包括柳橙與海岸外，也包含她所熱愛的台灣元素，像是珍珠奶茶和台北101大樓。畫作中心呈現開放的外交人物，站在一輛自行車旁邊，代表她平日的生活愛好，亦可見孫曉雅最喜歡的典型美式甜點胡桃派。

美國商會表示，台灣與美國之間日益穩固的關係，反映在台美21世紀貿易倡議的首批協定、避免雙重課稅的草案以及增加官員互訪的頻率，現在正是確保這些加強經濟聯繫的努力產生實質成果的時候。

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Dan Silver表示，每個加強台美交流的真誠努力，都應得到積極支持，其中一項努力就是「台灣學人法案」，希望法案延伸的「台灣學人計畫」能夠盡快實施。

他強調，台灣應充分把握全球目光聚焦時刻，進行監理改革，以創造一個更開放、投資友善和靈活的商業環境，並鞏固台灣在全球經濟中的地位；而台灣已將自身定位成一個領導者，願意且能夠與理念相近的夥伴建立起更緊密的關係，以繁榮建構實力，盼台灣能繼續創新並擴展其產業。（編輯：楊蘭軒）1130328