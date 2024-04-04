花蓮地震 美智庫學者：提醒世界思考台灣脆弱性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓3日專電）台灣發生25年來最大規模地震，全國多處傳出災情，以花蓮最嚴重。美國智庫學者後藤志保子今天說，這次災害讓外界有機會思考台灣的脆弱性，台灣的脆弱性也是全世界的脆弱性。

華府智庫美國威爾遜中心（Wilson Center）印太計畫主任後藤志保子（Shihoko Goto）今天透過影片指出，這次毀滅性的地震規模有可能帶來更嚴重的災情，但令人驚訝和感到有希望的消息是，地震的破壞程度相對有限。

她說，台灣這次受災程度令人感到慶幸，證明了台灣的工程技術，及台灣對這種自然災害的準備；但也提醒世界，台灣既容易受自然災害影響，也容易受地緣政治風險影響，台灣的脆弱性，實際上也是世界的脆弱性。

後藤志保子指出，「台灣的脆弱性也是我們自己的脆弱性」，其中一個原因是，台灣是全世界最大的半導體產業基地。其次，由於台灣並非主權國家的獨特地位，在台灣與中國的地緣政治緊張關係下，國際社會要對台灣提供援助將有困難。

這次芮氏規模7.2地震3日上午7時58分發生在花蓮外海，是自1999年921大地震後規模最大的地震。根據中央災害應變中心截至4日上午7時的統計，地震造成9死、1038傷、96人受困和48人失聯，全國災情共計有2441件。（編輯：馮昭）1130404