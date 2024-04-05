柯文哲雲林站台 力挺林宜豊拚麥寮鄉長補選

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（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）民眾黨主席柯文哲今晚到雲林為黨提名麥寮鄉長補選候選人林宜豊助選表示，2024總統大選他在麥寮得票率達34%，因此鄉長補選大有可為，又有適合人選，決定集全黨之力拚一下。

柯文哲與民眾黨不分區立委麥玉珍、張啟楷、林國成、黃珊珊、黃國昌等人晚間在雲林縣麥寮鄉拱範宮廟口舉辦民眾之聲「麥寮開講」為林宜豊助選，現場約500人聽講。

柯文哲說，總統大選完後研究全台他的得票率，發現他在麥寮得票率34%，排在全國各行政區得票率前10名，所以在此大有可為，又有適合的人選，可以拚看看。

他指出，林宜豊本來是一名北漂的麥寮子弟，台北醫學大學細胞及分子生物研究所畢業，後來決定回到家鄉，與理念相同的夥伴成立「月光下友善農場」，要讓外界知道「麥寮不是只有六輕」，也有潔淨的海灘，一望無際的農田。

柯文哲表示，2022年沒有派系背景的林宜豊投入麥寮鄉長選舉，得到12.95%的選票，跌破大家眼鏡；2024年總統大選林宜豊協助他在麥寮得到3成以上的選票，現在輪到他幫林宜豊助選。

他指出，林宜豊若當選希望將台塑六輕補助麥寮鄉經費公開且透明化，讓鄉內65歲以上老人健保都免費，並要求雲林長庚紀念醫院更有效地運作，推動雙語教育打破城鄉差距。

柯文哲表示，林宜豊若當選，將是民眾黨唯一的鄉鎮市長，會傾全黨之力來幫助林宜豊。

針對3日花蓮發生強震，柯文哲說，救災過程與921地震時比起來，台灣確實有進步，每天有進步，就可成為最好的台灣。

林宜豊表示，若當選一定落實65歲以上鄉民健保免費，幼兒園月費全免且增加2處托育中心，並爭取台塑補助推動雙語教育，讓目前中小學校的外師從3名增加到10名；並把麥寮電線地下化，解決常停電問題，還有檢討光電政策，不讓麥寮的土地只能種光電。

雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆2022年九合一大選涉嫌賄選，台南高分院今年1月18日宣判當選無效，將於4月13日補選鄉長。民眾黨日前宣布自今天開始柯文哲到雲林Long stay 1週，全力輔選林宜豊。

麥寮鄉長補選共4人登記參選，3月27日舉行號次抽籤，1號林宜豊、2號無黨籍縣議員許留賓、3號前麥寮鄉長許忠富（民進黨籍未獲政黨推薦）、4號國民黨籍許志豪。（編輯：戴光育）1130405