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台灣關係法45年 賴清德：台海和平現狀符合台美利益

2024/4/10 17:22
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（中央社記者葉素萍台北10日電）「台灣關係法」今天立法滿45週年，民進黨主席暨總統當選人賴清德說，這部法律代表著維持台海和平穩定現狀，符合台美雙方的期望以及國際利益；他希望，美方能持續支持自由民主的台灣，讓和平繁榮的現狀可以被繼續維持。

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，今天是美方「台灣關係法」簽署生效的45週年。這部法律規範了台美交往的基礎，也讓雙邊關係，具備可依賴的確定性、以及連續性。

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賴清德強調，台美的實質關係一向堅實，美國對台灣的支持也奠基在台灣關係法及6項保證上，相當穩定。這部法律代表著維持台海和平穩定現狀，符合台美雙方的期望、以及國際利益。

賴清德說，未來，他也會在相關的友台法規、累積的善意基礎上，持續深化台美強健緊密的關係，也希望美方能持續支持自由民主的台灣，讓和平繁榮的現狀可以被繼續維持。（編輯：蘇志宗）1130410

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