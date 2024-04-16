卓榮泰肯定台電應變穩定供電 籲應給一點掌聲

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北16日電）媒體報導昨晚全台電力拉警報，最後驚險救回。內定行政院長卓榮泰今天說，台電的應變能力與措施，應該得到大家一點掌聲，未來新內閣以穩定供電為第一要務，在此情況下，做更安全的電網，發展更多元的綠能。

卓榮泰今天公布新一波內閣人事，在介紹將出任經濟部部長的郭智輝時，卓榮泰表示，針對民眾所關心的供電問題，也要求郭智輝發揮在能源產業的專業，確保穩定供電，進一步發展多元綠能，鼓勵產業深度節能，讓社會一起邁向永續生活，達到「2050淨零轉型」的目標。

媒體關切，昨天北台灣差點大停電，新內閣未來如何告訴民眾台灣不缺電。

卓榮泰說，受到地震影響，某些發電機組目前還是要嚴謹面對，這個部分就他知道台電與相關人員都非常用心在處理，過去這麼多年來，在電力調度的課題上，無論是預先預警或是靈活調度，台電都有相當的成就與進展，台電人員這段時間非常辛苦，他非常肯定。

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不過，卓榮泰也說，未來所有的行動創新內閣團員，都會以穩定供電為第一要務，在此情況下，做更安全的電網，發展更多元的綠能，做更靈活的調度，這是未來對台電的期許，至於現在台電的應變能力與措施，應該得到大家一點掌聲。

另外，除了缺電課題，媒體也詢問即將出任經濟部長的郭智輝未來要如何解決「五缺」問題。郭智輝則說，他來自於民間，對於「五缺」的問題感受很多，不過他今天才剛被發布即將接任經濟部長，他會利用上任前請教相關專家學者，待520上任後，再向大家報告。（編輯：翟思嘉）1130416