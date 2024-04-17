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蕭美琴接見以色列訪團 盼增加合作、強化社會韌性

2024/4/17 14:30
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（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統當選人蕭美琴今天接見「以色列國會議員訪問團」，蕭美琴關切慰問近期以色列遭受伊朗攻擊的情勢，她對以色列先進科技與創新發展，以及國防、民主與社會韌性方面的成就印象深刻，期盼未來在這些方面增進雙方合作。

民進黨發布新聞稿表示，蕭美琴今天接見「以色列國會議員訪問團」，訪團由國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領。

對於近期以色列遭受伊朗攻擊的情勢，蕭美琴表達關切與慰問。她提及，對於以色列先進的科技與創新發展，以及國防、民主和社會韌性方面的成就印象深刻，期盼未來能夠在這些方面增進台以雙方合作。

蕭美琴指出，台灣與全世界民主國家相同，正面臨威權主義的脅迫以及各式挑戰，但台灣正致力於建構並強化整體社會的韌性發展。台灣在經貿與對外關係上也持續拓展國際空間，未來期盼與以色列持續互動、強化交流。

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訪團則對於4月初在台灣發生的大地震表達慰問，並肯定台灣社會應對災害發生所展現出的高度韌性。同時，訪團也感謝去年10月7日以色列遭受襲擊後，台灣第一時間表達關心，並表示台灣與以色列除了共享民主制度之外，也同樣面對外部威脅，期盼與台灣持續推進友好關係，在人道救援、全民防衛、科技發展深化交流。

蕭美琴特別致贈訪團來自花東在地小農契作的紅藜以及蜜香紅茶，她強調，這些農特產品不僅具台灣特色，也展現對花蓮的支持。（編輯：張若瑤）1130417

#台灣
#以色列
#蕭美琴
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