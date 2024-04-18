悼念雪梨隨機殺人案受害者 台灣人權會獻花致意

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（中央社記者楊淳卉雪梨18日專電）澳洲雪梨購物中心13日發生隨機亂刀捅人事件，造成6人死亡，震驚全國。目前正在澳洲公務拜訪的國家人權委員會代表團今天赴事件現場，代表台灣政府及人民向罹難者致意。

雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）13日發生隨機襲擊事件，造成6死12傷，嫌犯當場遭警方擊斃，目前仍有多名傷者於雪梨地區各大醫院接受救治照護。

國家人權委員會代表團目前正在澳洲進行公務拜會。人權會副主委蔡崇義、委員鴻義章、王榮璋、王幼玲與葉大華等成員，在今天的社區追思日（Community Reflection Day）前往事件現場，代表台灣政府及人民獻花致意，駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉陪同。

駐雪梨台北經濟文化辦事處指出，這起重大事件對澳洲社會及民眾影響甚鉅，台灣政府對此也表達高度關切。

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駐雪梨台北經濟文化辦事處指出，事件發生後第一時間即立即與新州警署及雪梨市警局聯繫，了解是否有台人受傷情形，並發布警訊提醒僑民及留學生近期進入商場及人潮較多地區應提高警覺，注意自身安全。辦事處同時也於當天晚間向澳方及受害者家屬表達慰問及關切。

駐雪梨台北經濟文化辦事處指出，台澳為理念相近的夥伴國家，對於人權高度重視，本次事件涉及心理衛生疾病的照護防治、公共場所的安全維護、社會安全網的建構、社區韌性與復原的強化，以及危安事件的預警和後續防範機制等，期待台澳共同合作，打造一個更為安全、平和的家園。（編輯：張芷瑄）1130418