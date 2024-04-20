高虹安隨義消出國遭疑必要性 竹市府：安排招商

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市政府為慰勞義消團隊，補助至越南旅遊，但市長高虹安也將前往，遭民進黨議員質疑出國時機與必要性。市府表示，有安排會見多名台商行程，為新竹市招商引資。

民進黨竹市議員楊玲宜向中央社記者說，高虹安上任1年4個月，市政建設進度空轉、學區重劃就近入學無法於2025年前實現，照理說高虹安應要全力拚市政，但卻有閒情逸致跟著竹市義消團到越南峴港旅遊。

楊玲宜指出，此行程重點應以慰勞獲獎的竹市義勇消防人員為重，行程與城市交流無關，也沒有安排任何公務考察行程，質疑高虹安隨團出行的必要性。

民進黨竹市議員曾資程也說，市政工作千頭萬緒，高虹安上任至今仍未進入狀況，且忙於涉貪官司，卻選擇放下市政工作出國，質疑是分不清楚輕重緩急。

竹市府透過文字回應，為慰勞義消選手們辛勞，按歷任市長往例，由消防局邀請市長一同至考察地點給予選手鼓勵，表示對義消夥伴的重視，另預計在此次行程安排招商行程，高虹安會見多名不同領域台商，積極引介企業到新竹市投資。

竹市消防局以文字說明，竹市義消團隊去年獲得全國義消競技體能賽事亞軍，市府補助每名義消新台幣4萬元、共80人，分4梯次前往越南蜆港旅遊6天，但高虹安只去4天，時間是4月22至25日。

消防局表示，相關補助與獎勵義消的活動往年都有，過去的首長也會安排一同前往，並非首例或特例，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有停辦，去年起復辦。

竹市府民政處表示，高虹安出國的請假及代理人公文已在昨天傍晚發出，均依相關規定辦理，職務由副市長邱臣遠代理，市政推動不會受到影響。1130420