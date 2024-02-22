公廁外立高虹安看板 市府：暫遮水塔兼賀年

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市十八尖山公廁外設立市長高虹安看板，有新竹市議員憂心未來會有更多公有區域掛市長看板。市府回應，消防水塔無法短時間移位，暫立市長拜年看板彰顯年節氣氛。

民進黨籍市議員曾資程在臉書Facebook發文表示，今天到十八尖山走走、和民眾打招呼聊天，聽聽民眾對於十八尖山改造後的看法，以及管理維護有哪些可精進之處。有人開玩笑告訴他，十八尖山的廁所整修好了，找了1個人24小時「顧便所」。

曾資程說，民眾調侃的是十八尖山的廁所外立了1面新竹市長高虹安的拜年看板，讓人懷疑是否有助景觀變漂亮，或能提升城市能見度，還是要幫高虹安提高知名度，他質疑這個行為是破壞城市美學。

曾資程指出，除了十八尖山，新竹市果菜批發市場也掛了署名「新竹農產運銷公司」的高虹安拜年看板，他認為位居要津者言行舉止動見觀瞻，所言所行上行下效，憂心未來公有設施、土地，只要高虹安想要，都可掛立看板。

對此，新竹市政府城市行銷處以文字稿回應，十八尖山男廁旁地下停車場使用的消防用水塔因無法於短時間移位，需檢討整體停車場消防管線與設施，適逢年節，暫以市長拜年看板附掛，也彰顯年節氣氛。

竹市府產業發展處表示，祝賀市民新春快樂並增加過年氛圍，農產運銷公司於果菜市場懸掛相關拜年文宣，均符合規定並確定安全無虞。（編輯：方沛清）1130222