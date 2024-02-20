竹市關埔國小景觀工程 拼113年底完工

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市關埔國小3期工程經多次流標，去年底市府將景觀及體育館工程分開招標後，其中景觀及工地防護工程順利決標，並於昨天動工，預計今年底完工。

新竹市府今天發布新聞稿表示，關埔國小3期工程面臨營建市場不穩定、原物料價格波動、缺工缺料及規格等困難，已流標超過8次，經市府召開檢討會並採分項發包及分階段施工等方式，其中景觀工程及工地防護工程去年底決標，昨天舉行開工典禮，預計民國113年底完工。

市府指出，將持續進行關埔國小體育館等工程發包，並採分階段施工，希望讓關埔國小校園工程能如質、如期完工。

竹市府教育處於稿中說明，關埔國小景觀工程將中央草原延伸到教室空間，盼透過創意且貼近生活的設計，讓孩子們在自然環境中自由探索。工程也將校園中庭、校門空間及改善周邊行人步行環境進行改善。

竹市府工務處指出，此次工程規劃分區、分期進行，施工期間會以圍籬區隔工區，並與校方協調施工時間，做好噪音及空污防制等措施，確保不影響教學品質。

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綠黨新竹市議員劉崇顯今天向中央社記者表示，營建工程成本上升與大環境固然是招標不順的原因之一，但市長高虹安曾批評關埔國小也有「大秘寶」，並影射追加預算與工程延宕恐存在人謀不臧等情事，這會讓廠商深怕自己會因承攬工程遭到非議。

劉崇顯認為，關埔國小第3期工程最關鍵的體育館工程仍標不出去，他認為高虹安應深切檢討過去對公共工程的誤解言行，才會讓新竹市工程難度相對高的標案能有更多機會順利招標。（編輯：方沛清）1130220