斯洛伐克智庫探討境外介選 台灣團體分享經驗

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（中央社台北20日電）台灣公民團體4月19日遠赴斯洛伐克參加在當地最大智庫「全球戰略論壇」（GLOBSEC）總部舉行的中東歐區域研討會，分享台灣成功對抗國外資訊介入選舉的經驗。

此次活動吸引來自喬治亞、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、科索沃、芬蘭及奧地利等國的專家學者與會，成功促成台灣與中東歐國家的交流。

駐斯洛伐克代表李南陽致詞時指出，台灣已經歷7次民主大選及3次政權和平轉移，歷次大選都受到外部的軍事威脅及經濟脅迫企圖干預，特別是今年總統大選，由於台灣民主社會的開放與成熟性，成功降低各類網路戰、假訊息等干擾的能力和韌性，這些成就值得與歐洲理念相近國家分享。

本次研究會分為兩個場次，第一部分由台灣專家說明我國反制境外資訊操弄干涉選舉的經驗，第二部分則由各國專家就反制選舉資訊操弄分享各國實際面對的挑戰與經驗。

台灣事實查核中心國際事務主任何蕙安歸納，針對大選前出現的「疑美論」、「和戰選擇」等論述進行分析，說明他們如何觀察各種不實論述的形式，並提出相應的反制措施。

台灣民主實驗室執行長吳銘軒分享總統大選期間假民調從來源可疑網路媒體到部分媒體跟進擴大操作的手法，專注於分析中方對2024年台灣總統大選的介選手法及媒體運用，並提出未來可能的發展趨勢與政策建議。

「真的假的」（Cofacts）訊息查證協作社群共同發起人李比鄰說明，近年全球假訊息作戰的情況，包括美國、加拿大的實際案例，說明他們如何透過公民協作和科技手段建立假訊息資料庫，提供民眾查核。

台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人游知澔，綜述近年中國對台灣展開的認知作戰，透過實際案例如操作「疑美論」、詆毀台灣民主等，具體說明中方的策略手法。

法務部調查局研究委員劉文斌則分析認知戰的各項要素，說明中方在大選過程中的認知戰策略，包括地方協力者的角色；同時介紹調查局新成立的「認知戰研究中心」。（編輯：陳亦偉）1130420