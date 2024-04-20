駐關島辦事處辦淨灘 響應關島議會連4年挺台參與WHA

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（中央社記者楊淳卉雪梨20日專電）第77屆世界衛生大會（WHA）5月登場，駐關島辦事處今天舉辦淨灘活動，除呼應世界地球日外，也響應關島議會連續4年通過支持台灣參與世衛大會及世界衛生組織（WHO）決議文。

世衛大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。關島議會3月22日一致通過支持台灣以觀察員身分參與WHA及參與WHO決議文，這是關島辦事處2020年10月復處以來，關島議會自2021年至2024年間連續4年通過相關決議。

駐關島辦事處與關島觀光局今天合辦第4屆「世界地球日淨灘活動」，並於怡保海灘（Ypao Beach）登場，除呼應4月22日的世界地球日，參與民眾也透過展示印有#LetTaiwanHelp字樣布條，響應關島議會籲請各界支持台灣參與世界衛生大會及世界衛生組織的決議文。

活動超過300名關島政、商、學、僑各界參與，攜手維護關島觀光勝地怡保海灘，現場並發放印有台灣（Taiwan）字樣的紀念上衣，擴大台灣在關島能見度。

關島議會副議長巴恩斯（Tina Rose Muña Barnes）將關島議會支持台灣以觀察員身分，參加世衛組織的決議文頒贈予全體參議員，展現力挺台灣擴大國際參與強勁聲量，巴恩斯也盛讚台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對關島以及太平洋地區和全世界的援助。

駐關島辦事處指出，自復處以來，連續4年在世界地球日與關島觀光局合辦淨灘活動，未來也將持續深化台灣與關島各領域的緊密夥伴關係。今年適逢「台灣關係法」（Taiwan Relations Act, TRA）立法45週年，台美為關鍵安全經濟夥伴，台灣將持續和美國等理念相近國家密切合作，促進印太區域和平穩定及繁榮。（編輯：張芷瑄）1130420