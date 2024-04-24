傳鄭文燦掌海基會 國台辦重申九二共識是關鍵

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（中央社台北24日電）外傳行政院副院長鄭文燦內定為海基會董事長，溫和形象被解讀為對中國釋善意。對於這項人事傳言，中國大陸國台辦稱，無論由誰擔任，關鍵在於是否承認體現一個中國原則的九二共識。

520內閣籌組大致底定，外傳 鄭文燦 鄭文燦小檔案 出生：1967年7月6日生於桃園縣

學歷：

台灣大學社會系學士

台灣大學社會系學士 經歷：

第1、2屆桃園市長

中華民國足球協會理事長

海基會副秘書長

行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 可能接任海基會董事長，外界認為鄭文燦對兩岸關係展現相對溫和的態度，或許是想藉由這項人事安排讓中國大陸方面感受善意。

國台辦今天上午舉行記者會，發言人朱鳳蓮在會中針對海基會人事傳言做出回應。

朱鳳蓮說「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針，是海協會與台灣海基會授權協商和聯繫機制的前提。

她說，無論什麼人擔任這項職務，「兩會協商機制能否恢復，關鍵在於台灣當局是否承認體現一個中國原則的九二共識，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實」。

另有媒體關注，立法院長韓國瑜已接任台灣民主基金會董事長，中國大陸方面是否會撤銷對「台灣民主基金會」的相關懲戒措施。

對此，朱鳳蓮僅表示「堅決反對台獨分裂，絕不給台獨分裂活動留下任何空間。這是我們一貫的、堅決的立場」。

台灣民主基金會在2003年成立，現任董事長為立法院長韓國瑜。據網站介紹是全亞洲第一個以推動民主發展為宗旨的國家級基金會，舉辦許多民主相關的研討會跟國際講座，為台灣建立起與世界民主陣營的連結，也把台灣最驕傲的民主經驗及人權實踐推廣到了力所能及的每個角落。

2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，國台辦隨即宣布對台灣民主基金會祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作等。

對於國民黨黨團總召傅崐萁計劃近日訪問北京一事，朱鳳蓮則說，兩岸同胞是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親，「在堅持九二共識基礎上，我們願意同台灣各界人士對話溝通、交換意見，共同努力推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞」。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130424