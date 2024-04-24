侯友宜316天沒進議會 綠營送綠乖乖促做好市政

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市長侯友宜今天到議會進行施政報告，民進黨團指侯316天沒進議會，因此送上綠「乖乖」產品，督促侯友宜乖乖做好市政；國民黨團稱有捷運局官員因公猝逝，籲綠營勿嘲諷。

新北市議會定期會今天下午進行市長施政報告議程，其中包括食安及地震議題，在侯友宜報告完後由民進黨團成員先進行質詢。

民進黨團總召張維倩就先在議場立下「316天不見好久」的立牌，並期許侯友宜不要市政放空，因此，她率現場所有民進黨議員，一起拿市面上「綠乖乖」產品來送市長。並高喊「市政要暢通、新北要光榮」口號。

此外，議員也把乖乖送給最需加強市政的局處，張維倩說，收到議員「乖乖」的局處長以秘書處、教育局、農業局為前三名，也就是最需乖乖把工作做好的局處。

民進黨議員陳乃瑜質疑地震後函報中央是否列新北為災區，但內政部23日主動打電話來詢問市府，市府竟要內政部再等等，過了這麼多天，市府竟還搞不清災損狀況；消防局長李清安表示，29區正整理中。

國民黨團副書記長江怡臻針對民進黨團送市府綠色乖乖一事表示，捷運環狀線因強震受損搶修，捷運局周姓科長因公猝逝，整個市府瀰漫難過和不捨。

她表示，民進黨團此時竟然有閒情雅致送乖乖嘲諷，甚至譴責市府同仁都在放空，頭七都還沒過，就滿滿的政治作秀，她籲民進黨團還是把乖乖帶回家給孩子吃，才不會浪費食物。（編輯：林恕暉）1130424