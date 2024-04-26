民眾黨培養第三代 柯文哲給陳世軒十年準備新北市長

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨主席柯文哲今天表示，民眾黨已啟動「第三代計畫」，他自己是第一代，第二代是「雙黃一高」，他的責任是訓練黨內第三代。他透露，曾跟新北市議員陳世軒說，給他10年時間準備選新北市長。

不過柯文哲也坦言，2026就決定2028，若2026選得很差，「那（民眾黨）就可以收攤了」。

柯文哲今天中午接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪，談及民眾黨未來布局。

柯文哲表示，2024年選舉民眾黨犯了一個錯，只想到6成民意希望政黨輪替，但忘記有7成不想國民黨重返執政，目前他把民眾黨當成一個公司經營，盼持續保有改變台灣政治文化的勇氣。

談及2026的計畫，柯文哲表示，政黨是人才的競爭，民眾黨現在開始找新人訓練，目前民眾黨已啟動「第三代計畫」。

柯文哲說，他自己是民眾黨第一代，第二代是「雙黃一高」，包含民眾黨立委黃國昌、黃珊珊以及新竹市長高虹安，第三代則要培養接棒，例如台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒等人，並強調他的責任要做到第三代的訓練。

柯文哲透露，他有次就跟陳世軒說，給他10年時間，「10年後你要選新北市長」，現在就要開始準備。

不過柯文哲也坦言，2026就決定2028，若2026選得很差，「那（民眾黨）就可以收攤了」。（編輯：翟思嘉）1130426