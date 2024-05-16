金華社宅基地發掘尖底明溝 監院促北市府妥善保存

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監委浦忠成今天說，台北市政府辦理大安區金華公共住宅新建工程時，發掘出日治時期舊台北監獄的「尖底明溝」建築遺構，並經北市府文化局公告為台北市歷史建築，監察院促北市府妥善保存。

監察委員浦忠成、賴鼎銘、范巽綠透過新聞稿指出，台北市政府辦理大安區金華公共住宅新建工程，基地坐落於日治時期台北監獄範圍內，且緊鄰市定古蹟，設計暨監造廠商依北市府要求進行考古試掘，挖出長達100多公尺日治時期「尖底明溝」等建築遺構。

監委說，尖底明溝遺構是當時監獄圍牆內側的排水溝，可與圍牆一同見證舊台北監獄的規模與歷史，極具文化及歷史意義，台北市政府文化局已於民國112年12月4日公告「尖底明溝」為台北市歷史建築。

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監委表示，北市府雖有保存及展示構想，但仍尚未確定。監察院教育及文化委員會通過監察委員浦忠成、賴鼎銘、范巽綠所提出調查報告，促北市府針對珍貴的文化資產遺構，應避免其遭受傾頹破壞，所擬訂的尖底明溝遺構保存、修復及再利用計畫，要特別慎重。

監察也說，台北市政府文化局宜善用本身專業資源，提供開發單位北市府都發局相關專業協助，以完善金華社宅文化資產試掘及出土物的保存、研究工作。（編輯：郭無患）1130516