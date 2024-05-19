立院周邊路權一度禁申請 北市府：重新開放

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸、王承中台北19日電）北市副市長李四川今天表示，立院9日曾來電要求暫停立院周邊路權申請，北市便將可能日期暫停開放，因尚未收到立院公文，決定重新開放，讓民眾可依規定申請。

根據「臺北市申請使用道路網」，立法院周邊鎮江街、青島東路、杭州南路及濟南路一段，21日至31日都是活動管制路段，無法申請集會或臨時道路使用。

由於立院17日審理國會改革相關法案時爆發衝突，6名立委送醫，場外也聚集數百名民眾抗議，因此無法申請立院周邊路權的消息一傳出，也引發爭議。

立院人士私下對中央社透露，立院是最高民意機關，不能阻止民眾到周邊道路陳抗，所以沒發過禁止申請周邊路權的公文；至於國情報告，因尚未成案，也不知道新任總統賴清德何時要報告，立院尚未開始準備相關事宜。

不過台北市副市長李四川指出，之所以不受理這段期間的申請，是因為立法院總務處在9日來電，指520總統就職典禮後，新任總統有可能到立法院拜會，希望能暫停立院周邊的路權申請，市府便將可能日期都先暫停開放，並要求立法院盡快確定日期後行文告知。

李四川說，由於市府至今尚未收到立法院來文，為避免影響民眾權益並造成誤解，已要求局處打開權限，讓民眾可以依規定申請集會或臨時道路使用。

據了解，提出禁止申請路權的要求有前例可循，像是每年總統府舉行國慶日活動，籌備單位在相關活動前1個月就會行文提出請求，暫停凱達格蘭大道周邊辦理集會或臨時使用道路。

由於21日已有網友號召集結行動，為避免立法院周邊發生衝突事件，北市警方告訴中央社記者，若現場民眾緊急申請集會遊行且經審核通過，則可合法進行，反之將依法舉牌警告其解散，並將加強立法院出入口檢查、加設鐵馬、護欄和改道牌等。（編輯：李錫璋）1130519