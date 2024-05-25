匿名飛官稱寧賠錢退伍 空軍：非事實不排除認知戰

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（中央社記者吳書緯台北25日電）自稱空軍戰機飛官的民眾在Dcard發文，稱飛官近年被「操到爆」，寧願賠錢也要退伍。空軍今天澄清，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，並呼籲民眾應謹慎引述網路「匿名訊息」來源，以免有心人士散播假訊息。

有匿名飛官昨天在Dcard發文稱，今年以來，隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走。空軍過去幾年，白天緊急升空，晚上保養戰機，現在還多了跨子夜訓練；隊上幾乎每個飛官都在苦撐，10個有9個想退伍，剩下1個想升官。

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空軍司令部今天對此表示，針對網路流傳「匿名飛官寫公開信 寧賠錢也要走人」一事，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆；呼籲民眾應謹慎引述網路「匿名訊息」來源，以免有心人士散播假訊息，遂行攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。

空軍司令部強調，自民國109年起簽訂續服契約起，每年簽約及離退人數均呈常態分布，無異常現象；另針對共機不斷侵擾台海周邊空域，空軍全體官兵士氣高昂、團結一致，始終站在守護領空安全第一線，堅守崗位，確保國家安全。（編輯：林克倫）1130525