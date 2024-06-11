撤銷桃市府SRF廠處分挨批 經部：法律專業決定

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（中央社記者曾智怡台北11日電）桃園市府3月宣布廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。經濟部今天說明，該園區既然非經濟部主管，就不能以經濟部收回推薦政策表述為由，廢止入園許可，因此才撤銷處分。

經濟部強調，訴願決定書是由訴願會法律專家們依法作出的一致決議，也尊重後續桃市府專業把關。

桃園市政府今年3月宣布，因經濟部收回推薦函，3家SRF（固體再生燃料）廠（台灣立方、可寧衛、立疆）專案入園程序已不完備，廢止其進駐桃園科技工業園區，但可寧衛能源公司對此提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分，遭外界質疑中央態度前後不一。

經濟部產業發展署今天透過新聞稿說明，過去推薦是基於桃園產業發展、在地廢棄物處理需求，以及推動再生能源發展、促進投資等理由，同時也多次說明該園區主管為桃市府，管理的法令也是桃市府主管，經濟部推薦並不具法律效力。

產發署表示，經濟部訴願會共有11名委員，除2名政府代表外，其餘都是外部法律專家學者組成，也包括專業的公法學者；訴願決定書是由法律專家們依法作出的一致決議。

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產發署進一步說，該園區既然非經濟部主管，就不能以經濟部收回推薦政策表述為由廢止入園許可，因此才撤銷此廢止入園的處分。

經濟部重申，對於桃市府表達要嚴格把關，完全尊重市府職權，廠商入園與否是桃市府職權，依照市府自訂的法規（桃園科技工業園區土地使用分區與建築景觀設計管制要點（簡稱土管要點））決定即可，無須考慮經濟部的推薦函，也尊重市府依法行政的決定。（編輯：潘羿菁）1130611