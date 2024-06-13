四度訪台 捷克參院副議長：與台灣心理距離近

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（中央社記者黃雅詩台北日13日電）捷克駐台代表處今天為捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）舉行訪台晚宴。德拉霍斯致詞時感性表示，很多人都認為台灣與捷克距離遙遠，但已第4度訪台的他認為，台捷的「心理距離」非常近。

捷克駐台代表處今天在福華飯店舉行盛大歡迎晚宴，前行政院長陳建仁、外交部次長陳立國、捷克駐台代表史坦格（David Steinke）等出席。

德拉霍斯致詞時表示，捷台合作密切，他很高興從他上次訪台迄今，雙邊又有許多正在進行的計畫，特別是科學與高科技產業方面的合作很順利，這要感謝台灣科學家的努力，讓台捷雙邊關係更上一層樓。

德拉霍斯說，他還要特別向政治大學的捷克語課程學生，表達他最深敬意，他看到有些台灣學生用捷克語寫信，讓他非常感動。他打趣說，「有些台灣學生的捷克語，已比捷克當地學生寫得更好。」

陳立國致詞時表示，德拉霍斯此次是第4次訪台，顯示捷克與台灣之間的真友情，台灣與捷克政府正在推動民主夥伴供應鏈韌性合作計畫，不只促進半導體合作，也可強化供應鏈的「去風險化」，共同對抗威權體制的擴張野心。

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陳立國表示，台捷直航下個月將慶祝一週年，台捷直航開通後，台灣訪問捷克的遊客大增，捷克今年第1季的外國遊客當中，以台灣遊客的增幅達75%居各國之冠；直航也使捷克訪台旅客大增，人次是直航開通前的7倍。

史坦格致詞時則打趣，台灣與捷克關係有多密切，看他工作的「疲累程度」就可知道，他希望大家在晚宴上暫時放鬆，不必談台捷一籮筐的半導體、經貿、文化等合作，只要享受捷克美食與啤酒。（編輯：蘇龍麒）1130613