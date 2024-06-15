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林右昌蘇巧慧新北同台引關注 齊喊為台灣挺覆議

2024/6/15 18:09（6/15 18:21 更新）
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外傳可能是2026年新北市長人選的民進黨秘書長林右昌（右）與同黨立委兼新北市黨部主委蘇巧慧（左）15日在新北同台引關注，2人皆表示，今天重點是宣講覆議案，要為台灣反濫權、護民主。中央社記者張皓安攝　113年6月15日
外傳可能是2026年新北市長人選的民進黨秘書長林右昌（右）與同黨立委兼新北市黨部主委蘇巧慧（左）15日在新北同台引關注，2人皆表示，今天重點是宣講覆議案，要為台灣反濫權、護民主。中央社記者張皓安攝　113年6月15日
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（中央社記者賴于榛台北15日電）外傳可能是2026年新北市長人選的民進黨秘書長林右昌、民進黨立委兼新北市黨部主委蘇巧慧，今天在新北市同台引發關注。2人不約而同表示，今天重點是宣講覆議案，要為台灣反濫權護民主、替台灣民主加油。

立法院職權修法覆議案將於21日表決，藍綠陣營週末皆下鄉宣講。民進黨今天北部宣講在新北市土城區延和廣場舉行，林右昌、蘇巧慧，以及民進黨立委吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、李坤城、沈伯洋與在地議員，還有立院顧問陳柏惟、呂孫綾都出席；現場準備民主牆，讓民眾寫下對覆議案的看法。

媒體關注林右昌、蘇巧慧同台，是否與2026年新北市長選戰有關。林右昌宣講前受訪指出，大家都是一起為台灣民主來加油。

蘇巧慧受訪則說，今天重點是反濫權、護民主，想傳達的是藍白聯手已在掏空台灣，第2步是要崩解台灣的行政體系，甚至第3步就像國民黨副主席連勝文「直接不演了」，直接在中國說「要做一個堂堂正正的中國人」。

她說，現在是台灣非常危急的民主時刻，大家不分位置、大小，此刻不分彼此、也不分目標，團結一致就是要守護台灣。

媒體詢問，如何看民眾黨立委黃國昌今天也在新北市出席活動。林右昌說，黃國昌的動作被媒體解讀為「布局」，但這種布局是向國民黨靠攏、小藍變正藍，會讓民眾覺得有點投機。

蘇巧慧則表示，民眾黨號稱有主體性，卻在立法院追隨國民黨，等同擴大國民黨的席次、讓濫權速度加快，期待民眾黨能夠真的擁有主體性，不要辜負年輕人選票，「你們是8席委員，不是只有1個人」。（編輯：林克倫）1130615

民進黨秘書長林右昌（中右）與同黨立委兼新北市黨部主委蘇巧慧（中左）15日在新北土城同台出席「反濫權、護民主」宣講引關注，兩人皆表示要為台灣民主加油，並和現場與會民眾握手互動。中央社記者張皓安攝 113年6月15日
民進黨秘書長林右昌（中右）與同黨立委兼新北市黨部主委蘇巧慧（中左）15日在新北土城同台出席「反濫權、護民主」宣講引關注，兩人皆表示要為台灣民主加油，並和現場與會民眾握手互動。中央社記者張皓安攝 113年6月15日
民進黨秘書長林右昌（前左3）、新北市黨部主委蘇巧慧（前右3）及同黨立委沈伯洋（前右）等人15日下午在新北市土城區出席「反濫權、護民主」宣講活動，眾人齊呼口號造勢。中央社記者張皓安攝　113年6月15日
民進黨秘書長林右昌（前左3）、新北市黨部主委蘇巧慧（前右3）及同黨立委沈伯洋（前右）等人15日下午在新北市土城區出席「反濫權、護民主」宣講活動，眾人齊呼口號造勢。中央社記者張皓安攝　113年6月15日
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