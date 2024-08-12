內政部：虛坪改革方案持續廣徵意見 非全面暫緩

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（中央社記者郭建伸台北12日電）媒體報導指虛坪改革方案現已全面暫緩，內政部今天表示，對於各界關心的「停車空間登記方式」與「容積管制計算方式」議題，並非已全面暫緩，而是廣徵各方意見、凝聚社會共識作為推動政策基礎。

前內政部長林右昌在任時推出「虛坪改革」，將從改進停車空間、容積計算兩策略著手，修法後沒買車位的住戶將不必負擔車道公設，試算結果約可降低公設比為25%到30%之間。

媒體今天報導指出，原定今年下半年要啟動的第2輪座談會，據傳已全面暫緩，原因是建商反彈過大，外界也擔憂恐造成房價上漲，相關法令調整暫緩。

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內政部今天發布新聞稿表示，對於各界關心的「停車空間登記方式」與「容積管制計算方式」議題，事實上並未如媒體所言已全面暫緩，而是廣徵各方意見、凝聚社會共識作為推動政策基礎。

內政部強調，國土管理署、地政司持續積極與各中央地方主管機關、不動產建築業界、消費者保護團體及社會大眾，就細節部分溝通意見，審慎評估可行方案，以符合民眾對於降低公設比例的期待。（編輯：林興盟）1130812