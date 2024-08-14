藍委呼籲政府出錢買下賽事轉播權利 組成轉播國家隊

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（中央社記者林敬殷、蘇思云台北14日電）巴黎奧運落幕，國民黨立委葉元之今天表示，絕大多數台灣民眾看不到這次奧運轉播，呼籲政府在下屆奧運，甚至是重要賽事舉行時，由政府出錢買下賽事轉播權利，再由各平台合作，組成一個奧運轉播國家隊。

愛爾達今天回應，體育賽事須永續耕耘，不是4年一次才想到要政府出面。愛爾達偕同無線電視夥伴公視與華視，提供210小時轉播服務，加上無線電視必載有線電視法規，民眾並無「看不見奧運」的議題。愛爾達的策略夥伴中華電信也在網路平台提供4個免費頻道，包含中華隊賽事為主的「奧運熱播台」供民眾免費收看。

葉元之今天與中華傳播管理學會理事長莊伯仲、台藝大廣電系教授賴祥蔚在立法院舉行「政府帶頭追奧運，讓奧運成為全民大客廳」記者會。

葉元之日前倡議政府既然補助新台幣8000萬元給特定媒體轉播賽事，沒有釋出資源給其他媒體，讓賽事轉播普及化、觀眾極大化，遭網友批評「免費仔」。

葉元之今天澄清，不是愛爾達不對，他很肯定愛爾達，但愛爾達是營利平台，將本求利，「我要講的是政府角色，既然補助8000萬元，為什麼花了錢，大家還是看不到比賽，就是機制需要檢討的地方。」

葉元之指出，政府應負起責任，比照香港、日本等國，由國家出錢買下轉播權利，奧運轉播權大概5億元，政府光是補助私人拍攝的「零日攻擊」電視劇1億多元，「到底是看奧運的人多，還是看零日攻擊的人多？」

葉元之說，政府應該把5億元當投資而不是支出，且台灣發行的運動彩券貢獻給運動發展基金，迄今已經超過400億元，拿5億元出來購買奧運轉播權利，也能刺激運動彩券買氣，刺激更多，回饋就更多，5億元花的很值得，政府不是要成立體育部嗎，連這5億奧運轉播權利國家都捨不得出，這是非常奇怪的一件事。

莊伯仲表示，這次奧運轉播爭議有兩派意見，一派認為，看奧運是關心體育及國家代表隊的方式，卻看不到台灣的選手，另一派表示，天下沒有白吃的午餐，使用者付費。

莊伯仲認為，免費收看以台灣市場規模來說有困難，使用者付費也不對，奧運授權轉播時就有聲明，為符合奧運精神，避免被資本雄厚媒體壟斷，要求附帶無線轉播，這次競標的愛爾達會協同公視及華視方案去競標。解方很簡單，政府要做更多，業界要更團結，合組聯盟由1家去競標，政府也補助，其他費用由聯盟成員分攤。（編輯：林淑媛）1130814