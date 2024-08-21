國民黨觀選團：歐巴馬認美政治對立嚴重 值台灣深思

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（中央社記者王承中台北21日電）美國前總統歐巴馬今天在民主黨全國代表大會發表演說，國民黨表示，歐巴馬在演說中正面承認美國政治極化對立嚴重，拉出高度訴諸尊重與希望，獲現場高度喝采；是否要激化的政治對立，也值得台灣深思。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨觀選團參與2024年美國民主黨黨代表大會（DNC），台北時間21日由副總統賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）、前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）及前總統歐巴馬（Barack Obama）接連登場，團結力挺賀錦麗。

國民黨表示，國民黨觀選團觀察，民主黨重量級陣容出面力挺，一掃過去黨內提名雜音，讓民主黨士氣大振。而歐巴馬在演說中正面承認美國政治極化對立嚴重，拉出高度訴諸尊重與希望，獲得現場及媒體的喝采；是否要激化的政治對立，值得台灣深思。

國民黨表示，美國眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）也現身台灣之友活動，國民黨觀選團與裴洛西互動甚多，裴洛西強調「對台灣的支持不曾改變」，表達對於區域和平的關心和對台灣的堅定支持。裴洛西更提及關注台海的漁船事件，也強調台灣民主自由的可貴。

觀選團成員、國民黨立委許宇甄表示，民主黨新通過的黨綱，首度將對台「六項保障」放入，強調美國會確保兩岸的任一方不會片面改變台海現狀，在對中戰略上，賀錦麗維持與拜登政府的基本立場。

許宇甄指出，在實務上，賀錦麗著重美中高層互訪與對話恢復，「去風險化」取代「脫勾」的方向與國民黨主席朱立倫強調的2D戰略、「強化國防」（Defense）與「交流對話」 （Dialogue），維持區域和平穩定發展不謀而合。

國民黨表示，觀選團也與密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、密蘇里州聯邦眾議員克利佛（Emanuel Cleaver）進行交流，並針對賀錦麗的AI開放政策與法案制定進行深度討論。國民黨觀選團提及，賀錦麗支持拜登的AI行政命令，關注AI詐騙與保護消費者，發展AI科技一定有風險，所以必須善用科技來有效控制管理，國民黨會持續提出先進法案的制定來保障人民權利。

另外，國民黨指出，觀選團也前往伊利諾大學DPI中心參訪，與總校長提摩西．基林（Timothy Killeen）、各學院院長，針對科技教育、醫療生技、AI以及華語文教育進行交流，談到台美可在教育方面更深化合作，拉近雙邊關係；除討論海外學生學費如何本地化的議題，也提到邀請美國大學來台設分校的可能性，觀選團表達支持及歡迎彼此交流。（編輯：蘇志宗）1130821